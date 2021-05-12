Медведчук явився в Офіс генпрокурора

Кум Путіна голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора.

Джерело: стріми журналістів у Facebook з-під стін ОГП

Деталі: Медведчук пояснив журналістам, чому з’явився зараз: мовляв, 11 травня він перебував на відпочинку з дружиною в сусідній області. Про підозру дізнався зі ЗМІ, знову заявив про "репресії і незаконне переслідування".

По суті підозри політик говорити відмовився, оскільки, мовляв, йому її не вручено. Про родовище "Глибока" в окупованому Криму, на якому він, за даними слідства, за сприяння росіян, планував незаконно видобувати нафту і газ, Медведчук, за його словами, не чув.

Щодо аудіозаписів, оприлюднених силовиками, політик сказав, що їх "не слухав", але підтвердив, що з заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком говорив неодноразово.

Голова політради ОПЗЖ запевнив, що тікати з України не буде, та що навіть до тримання під вартою готовий.

Медведчук сказав, що прибув в ОГП зі своїми адвокатами та готовий захищатися. На ганку Офісу генпрокурора його також зустрічали однопартійці, зокрема Ілля Кива та Вадим Рабінович.

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