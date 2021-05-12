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Медведчук явився в Офіс генпрокурора

Середа, 12 травня 2021, 16:33

Кум Путіна голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора.

Джерело: стріми журналістів у Facebook з-під стін ОГП

Деталі: Медведчук пояснив журналістам, чому з’явився зараз: мовляв, 11 травня він перебував на відпочинку з дружиною в сусідній області. Про підозру дізнався зі ЗМІ, знову заявив про "репресії і незаконне переслідування".

По суті підозри політик говорити відмовився, оскільки, мовляв, йому її не вручено. Про родовище "Глибока" в окупованому Криму, на якому він, за даними слідства, за сприяння росіян, планував незаконно видобувати нафту і газ, Медведчук, за його словами, не чув.

Щодо аудіозаписів, оприлюднених силовиками, політик сказав, що їх "не слухав", але підтвердив, що з заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком говорив неодноразово.

Голова політради ОПЗЖ запевнив, що тікати з України не буде, та що навіть до тримання під вартою готовий. 

Медведчук сказав, що прибув в ОГП зі своїми адвокатами та готовий захищатися. На ганку Офісу генпрокурора його також зустрічали однопартійці, зокрема Ілля Кива та Вадим Рабінович.

Передісторія: 

  • 11 травня стало відомо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
  • Місцезнаходження Медведчука не встановлено, тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою. Козак, за даними СБУ, перебуває в Росії.
  • Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • Пізно ввечері 11 травня пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У політика запевнили, що він не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні. 
  • 12 травня у Кремлі заявили, що не збираються втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням Медведчука.

Валентина Романенко, УП
Теми: Медведчук


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