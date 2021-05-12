Медведчук вышел от Венедиктовой и заявил, что с подозрением "ознакомился"

Кум Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук вышел из Офиса генерального прокурора, заявив, что законно подозрение ему не вручили.

Источник: ВВС-Украина, "Громадське телебачення"

Прямая речь Медведчука: "Подозрение согласно законодательству мне не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатами...

Могу сказать, что обвинения, изложенные и инкриминирование ряда статей, в том числе и тяжелых, уголовного кодекса Украины являются необоснованными, бездоказательными. И это все в целом можно назвать не иначе как политически мотивированные действия прокуратуры по отношению ко мне".

Детали: Присутствует под ОГП адвокат Медведчука Богдан Коваль заявил, что они ознакомились с сообщением прокуратуры и взяли копию, однако не успели посмотреть материалы дела.

В сообщении говорилось о подозрении по статьям 111 УК (Государственная измена) и 438 УК (Нарушение обычаев войны).

Медведчук еще раз повторил, что не собирается покидать Украину.

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