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Медведчук вышел от Венедиктовой и заявил, что с подозрением "ознакомился"

Среда, 12 мая 2021, 19:33

Кум Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук вышел из Офиса генерального прокурора, заявив, что законно подозрение ему не вручили.

Источник: ВВС-Украина, "Громадське телебачення"

Прямая речь Медведчука: "Подозрение согласно законодательству мне не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатами...

Могу сказать, что обвинения, изложенные и инкриминирование ряда статей, в том числе и тяжелых, уголовного кодекса Украины являются необоснованными, бездоказательными. И это все в целом можно назвать не иначе как политически мотивированные действия прокуратуры по отношению ко мне".

Детали: Присутствует под ОГП адвокат Медведчука Богдан Коваль заявил, что они ознакомились с сообщением прокуратуры и взяли копию, однако не успели посмотреть материалы дела.

В сообщении говорилось о подозрении по статьям 111 УК (Государственная измена) и 438 УК (Нарушение обычаев войны).

Медведчук еще раз повторил, что не собирается покидать Украину.

Предыстория:

  • Виктор Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора.
  • 11 мая стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • Поздно вечером 11 мая пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрение. У политика заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.
  • 12 мая в Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием Медведчука.

Темы: МедведчукОфис генпрокурора


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