Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Медведчук вийшов з Офіса генпрокурора і заявив, що з підозрою "ознайомився"

Середа, 12 травня 2021, 19:33

Кум Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук вийшов із Офісу генерального прокурора, заявивши, що законно підозру йому не вручили.

Джерело: ВВС-Україна, Громадське телебачення

Пряма мова Медведчука: "Підозру згідно із законодавством мені не вручили, але з підозрою я ознайомився разом з адвокатами...

Можу сказати, що обвинувачення, викладені і інкримінування низки статей, в тому числі і тяжких, кримінального кодекса України є необґрунтованими, бездоказовими. І це все в цілому можна назвати не інакше як політично мотивовані дії прокуратури по відношенню до мене".

Деталі: Присутній під ОГП адвокат Медведчука Богдан Коваль заявив, що вони ознайомилися із повідомленням прокуратури і взяли його копію, проте ще не встигли переглянути матеріали справи.  

В повідомленні йшлося про підозру за статтями 111 ККУ (Державна зрада) і 438 ККУ (Порушення звичаїв війни).

Медведчук ще раз повторив, що не збирається залишати Україну.

Що цьому передувало: 

  • Віктор Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора.
  • 11 травня стало відомо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписалапідозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
  • Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • Пізно ввечері 11 травня пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У політика запевнили, що він не буде ховатисьвід слідства та перебуває в Україні. 
  • 12 травняу Кремлі заявили, що не збираються втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням Медведчука.

Теми: МедведчукОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Без смутку неможливо дивитися": Зеленський про події в Ізраїлі

Серія обшуків у столиці триває: тепер - "Київавтодор"

Медведчук явився в Офіс генпрокурора

Шмигаль: Щеплювати від COVID-19 з черги в "Дії" почнуть на цих вихідних

фотоЕкспосадовицю "Приватбанку" оголосили в розшук

Уряд створив Бюро економічної безпеки

Усі новини...
Медведчук
Медведчук явився в Офіс генпрокурора
Медведчука охороняє фірма, яка належить його соратнику
У Путіна відреагували на підозру Медведчуку: Втручатися не збираємось
Останні новини
19:33
Медведчук вийшов з Офіса генпрокурора і заявив, що з підозрою "ознайомився"
19:08
Прем'єр: "Укрпошта" і далі доставлятиме пенсії у населені пункти без банкоматів
19:00
ЄС закликав Ізраїль і Палестину припинити обстріли
18:51
Словаччина з червня почне вакцинацію "Спутником V"
18:48
Українські військові відповіли на три обстріли російських окупантів – ООС
18:48
Міноборони хоче, щоб контрактники служили мінімум 3 роки
18:28
Мінекономіки пропонує ввести тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
18:24
В Україні побільшало мільйонерів 
18:18
На всіх станціях київського метро розмістили дефібрилятори для вільного доступу
18:09
ВМС України в цьому році вперше отримають ударний безпілотник Bayraktar
Усі новини...