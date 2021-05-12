Кум Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук вийшов із Офісу генерального прокурора, заявивши, що законно підозру йому не вручили.

Джерело: ВВС-Україна, Громадське телебачення

Пряма мова Медведчука: "Підозру згідно із законодавством мені не вручили, але з підозрою я ознайомився разом з адвокатами...

Можу сказати, що обвинувачення, викладені і інкримінування низки статей, в тому числі і тяжких, кримінального кодекса України є необґрунтованими, бездоказовими. І це все в цілому можна назвати не інакше як політично мотивовані дії прокуратури по відношенню до мене".

Деталі: Присутній під ОГП адвокат Медведчука Богдан Коваль заявив, що вони ознайомилися із повідомленням прокуратури і взяли його копію, проте ще не встигли переглянути матеріали справи.

В повідомленні йшлося про підозру за статтями 111 ККУ (Державна зрада) і 438 ККУ (Порушення звичаїв війни).

Медведчук ще раз повторив, що не збирається залишати Україну.

Що цьому передувало: