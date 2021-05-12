Медведчук вийшов від Венедіктової і заявив, що з підозрою "ознайомився"
Кум Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук вийшов із Офісу генерального прокурора, заявивши, що законно підозру йому не вручили.
Джерело: ВВС-Україна, Громадське телебачення
Пряма мова Медведчука: "Підозру згідно із законодавством мені не вручили, але з підозрою я ознайомився разом з адвокатами...
Можу сказати, що обвинувачення, викладені і інкримінування низки статей, в тому числі і тяжких, кримінального кодекса України є необґрунтованими, бездоказовими. І це все в цілому можна назвати не інакше як політично мотивовані дії прокуратури по відношенню до мене".
Деталі: Присутній під ОГП адвокат Медведчука Богдан Коваль заявив, що вони ознайомилися із повідомленням прокуратури і взяли його копію, проте ще не встигли переглянути матеріали справи.
В повідомленні йшлося про підозру за статтями 111 ККУ (Державна зрада) і 438 ККУ (Порушення звичаїв війни).
Медведчук ще раз повторив, що не збирається залишати Україну.
Що цьому передувало:
- Віктор Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора.
- 11 травня стало відомо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписалапідозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
- Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
- Пізно ввечері 11 травня пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У політика запевнили, що він не буде ховатисьвід слідства та перебуває в Україні.
- 12 травняу Кремлі заявили, що не збираються втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням Медведчука.