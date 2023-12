Наземные войска Израиля начали операцию в Секторе Газа.

Источник: Армия обороны Израиля в Twitter, израильский премьер Беньямин Нетаньяху в Twitter, The Guardian, представитель израильской армии Джонатан Конрикуст в Anadolu

Дословно сообщение Армии обороны Израиля: "Воздушные и наземные войска ЦАХАЛа (Вооруженные силы Израиля - УП) нынче атакуют Сектор Газа".

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.