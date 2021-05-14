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Наземные войска Израиля начали операцию в Секторе Газа — СМИ

Пятница, 14 мая 2021, 02:00
Наземные войска Израиля начали операцию в Секторе Газа — СМИ
aa.com.tr

Наземные войска Израиля начали операцию в Секторе Газа.

Источник: Армия обороны Израиля в Twitter, израильский премьер Беньямин Нетаньяху в Twitter, The Guardian, представитель израильской армии Джонатан Конрикуст в Anadolu

Дословно сообщение Армии обороны Израиля: "Воздушные и наземные войска ЦАХАЛа (Вооруженные силы Израиля - УП) нынче атакуют Сектор Газа".

Детали: В то же время, Джонатан Конрикуст сообщил, что израильская армия начала наземную операцию против Сектора Газа, но он не может предоставить более подробную информацию об операции на данном этапе.

Пока неясно, является ли операция полномасштабным вторжением Израиля в Сектор Газа или это целенаправленная атака на опорные пункты военных группировок.

Нетаньяху заявил, что "последнее слово не было сказано, и эта операция продлится столько, сколько потребуется".

Несколькими часами ранее Израиль вызвал по меньшей мере 7 тысяч военных-резервистов и отменил все отпуска для войск в боевых частях.

Напомним: Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израиль
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