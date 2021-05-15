Данилов считает, что Медведчука можно обменять на политзаключенных Кремля

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

Источник: Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Укринформ

Детали: В то же время он подчеркнул, что такое решение может принять только президент.

Прямая речь: "Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем".

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