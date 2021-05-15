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Данилов считает, что Медведчука можно обменять на политзаключенных Кремля

Суббота, 15 мая 2021, 08:49

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

Источник: Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Укринформ

Детали: В то же время он подчеркнул, что такое решение может принять только президент.

Прямая речь: "Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем".

Предыстория:

  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • 14 мая на Медведчука надели электронное устройство слежения.

Темы: ДаниловМедведчукобмен


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