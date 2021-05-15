Данилов считает, что Медведчука можно обменять на политзаключенных Кремля
Суббота, 15 мая 2021, 08:49
Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.
Источник: Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Укринформ
Детали: В то же время он подчеркнул, что такое решение может принять только президент.
Прямая речь: "Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем".
Предыстория:
- 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
- Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- 14 мая на Медведчука надели электронное устройство слежения.