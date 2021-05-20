"Это все вопросы контроля" – Кличко об "острых" отношениях с ОП

Отвечая на вопрос об обострении и напряженности в отношениях с Офисом президента, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что причиной этого является политическая составляющая и вопросы контроля.

Источник: Кличко в интервью УП

Прямая речь: "Я убежден в том, что это политические вещи. Я считаю, здесь нет ничего персонального, исключительно политика. Есть такая пословица, еще когда-то Наполеон говорил: "Кто контролирует Париж, тот контролирует Францию".

Я понимаю, что это все вопросы контроля, вопросы управления городом. Каждая из политических партий пытается это делать.

Местные выборы уже прошли, и правящая партия получила в Киеве не первую и не вторую, и не третью позицию".

Детали: Кроме того, напряжение в отношениях Кличко видит и в том, что он не является "представителем этой власти".

Также мэр Киева уверен, что "многое их раздражает".

В качестве примера Кличко рассказал о ситуации с вакцинами, "когда город сказал, что готов помочь правительству в закупке вакцин".

По словам мэра Киева, это восприняли "как превышение полномочий Кличко".

"Более того, затем были разосланы письма, что единственным контрагентом по закупке вакцины может выступать исключительно правительство", - сказал Кличко.

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