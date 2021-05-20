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"Это все вопросы контроля" – Кличко об "острых" отношениях с ОП

Четверг, 20 мая 2021, 06:38

Отвечая на вопрос об обострении и напряженности в отношениях с Офисом президента, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что причиной этого является политическая составляющая и вопросы контроля.

Источник: Кличко в интервью УП

Прямая речь: "Я убежден в том, что это политические вещи. Я считаю, здесь нет ничего персонального, исключительно политика. Есть такая пословица, еще когда-то Наполеон говорил: "Кто контролирует Париж, тот контролирует Францию".

Я понимаю, что это все вопросы контроля, вопросы управления городом. Каждая из политических партий пытается это делать.

Местные выборы уже прошли, и правящая партия получила в Киеве не первую и не вторую, и не третью позицию".

Детали: Кроме того, напряжение в отношениях Кличко видит и в том, что он не является "представителем этой власти".

Также мэр Киева уверен, что "многое их раздражает".

В качестве примера Кличко рассказал о ситуации с вакцинами, "когда город сказал, что готов помочь правительству в закупке вакцин".

По словам мэра Киева, это восприняли "как превышение полномочий Кличко".

"Более того, затем были разосланы письма, что единственным контрагентом по закупке вакцины может выступать исключительно правительство", - сказал Кличко.

Предыстория:

  • С 11 мая в структурах, что подчиняются КГГА, прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли в "Киевзеленстрой".
  • 12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.
  • Кроме этого, обыски проводили в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.
  • Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице – прошли обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет". В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре". По результатам проведенных 12 мая обысков сообщили о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам департамента социальной политики КГГА. 
  • В Офисе президента Украины подыскивают кандидатов на должность Киевской городской администрации, которую сейчас возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоОфис президента


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