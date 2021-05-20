Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Это все вопросы контроля" – Кличко об "острых" отношениях с ОП

Четверг, 20 мая 2021, 06:38
Это все вопросы контроля – Кличко об острых отношениях с ОП

Отвечая на вопрос об обострении и напряженности в отношениях с Офисом президента, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что причиной этого является политическая составляющая и вопросы контроля.

Источник: Кличко в интервью УП

Прямая речь: "Я убежден в том, что это политические вещи. Я считаю, здесь нет ничего персонального, исключительно политика. Есть такая пословица, еще когда-то Наполеон говорил: "Кто контролирует Париж, тот контролирует Францию".

Я понимаю, что это все вопросы контроля, вопросы управления городом. Каждая из политических партий пытается это делать.

Местные выборы уже прошли, и правящая партия получила в Киеве не первую и не вторую, и не третью позицию".

Детали: Кроме того, напряжение в отношениях Кличко видит и в том, что он не является "представителем этой власти".

Также мэр Киева уверен, что "многое их раздражает".

В качестве примера Кличко рассказал о ситуации с вакцинами, "когда город сказал, что готов помочь правительству в закупке вакцин".

По словам мэра Киева, это восприняли "как превышение полномочий Кличко".

"Более того, затем были разосланы письма, что единственным контрагентом по закупке вакцины может выступать исключительно правительство", - сказал Кличко.

Предыстория:

  • С 11 мая в структурах, что подчиняются КГГА, прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли в "Киевзеленстрой".
  • 12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.
  • Кроме этого, обыски проводили в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.
  • Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице – прошли обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет". В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре". По результатам проведенных 12 мая обысков сообщили о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам департамента социальной политики КГГА. 
  • В Офисе президента Украины подыскивают кандидатов на должность Киевской городской администрации, которую сейчас возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Виталий Кличко
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: