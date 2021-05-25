В сети опубликовали видео с девушкой Протасевича, которая "признает вину"

Провластный белорусский Telegram-канал опубликовал видео с Софиею Сапегой, которую вместе с Романом Протасевичем сняли с самолета в Минске, она якобы "признает", что публиковала в соцсети персональные данные белорусских силовиков.

Источник: провластный Telegram канал "Желтые сливы"

Детали: На видео Сапега говорит, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует персональные данные белорусских силовиков.

Такое же видео накануне опубликовали с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем.

Что предшествовало: Сообщалось, что Софию Сапегу арестовали в Беларуси на два месяца, ее поместили в следственный изолятор.

Предыстория:

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.

Уже ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.

Читайте также: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом