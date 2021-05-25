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В сети опубликовали видео с девушкой Протасевича, которая "признает вину"

Вторник, 25 мая 2021, 20:32
В сети опубликовали видео с девушкой Протасевича, которая признает вину

Провластный белорусский Telegram-канал опубликовал видео с Софиею Сапегой, которую вместе с Романом Протасевичем сняли с самолета в Минске, она якобы "признает", что публиковала в соцсети персональные данные белорусских силовиков.

Источник: провластный Telegram канал "Желтые сливы"

Детали: На видео Сапега говорит, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует персональные данные белорусских силовиков.

Такое же видео накануне опубликовали с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем.

Что предшествовало: Сообщалось, что Софию Сапегу арестовали в Беларуси на два месяца, ее поместили в следственный изолятор.

Предыстория: 

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.
  • Уже ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.

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Темы: Беларусьполитзаключенные
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