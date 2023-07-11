В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои
Министерство обороны Беларуси рассчитывает на "обмен опытом" с наемниками российской частной военной компании "Вагнер" на беларусских полигонах.
Источник: "Белта" со ссылкой на Минобороны своей страны
Дословно: "По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Беларусь".
Детали: Минобороны заявило, что на полигонах Беларуси завершается подготовка и проведение боевого слаживания очередного комплекта подразделений Вооруженных Сил России из состава региональной группировки войск (сил).
Полигоны Вооруженных Сил Беларуси готовятся принять очередную смену для совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России. Предыдущая ротация российских подразделений РГВ (с), которая проходила более месяца назад, "успешно завершена".
"При возникновении угроз Союзному государству подразделения РГВ (с) готовы обеспечить безопасность и защиту", – добавили в Минобороны РФ.
Предыстория:
- 24 июня после мятежа группы "Вагнер" и разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.
- 27 июня Лукашенко говорил, что Пригожин находится в Беларуси, но 6 июля его там не было. 4 июля сообщалось, что Пригожин прибыл в Санкт-Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.
- 5 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лишь часть наемников ЧВК "Вагнер" отправилась в Беларусь после попытки мятежа в России. 11 июля в Вильнюсе он заявил, что не видит присутствия "вагнеровцев" в Беларуси.
- Для боевиков группы "Вагнер" Беларусь подготовила палаточный лагерь в районе города Осиповичи Могилевской области.