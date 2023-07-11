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В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои

Елена РощинаВторник, 11 июля 2023, 14:04
В Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить беларусов вести бои
Наемники ЧВК "Вагнер", фото Anadolu Agency via Getty Images

Министерство обороны Беларуси рассчитывает на "обмен опытом" с наемниками российской частной военной компании "Вагнер" на беларусских полигонах. 

Источник: "Белта" со ссылкой на Минобороны своей страны

Дословно: "По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Беларусь".

Детали: Минобороны заявило, что на полигонах Беларуси завершается подготовка и проведение боевого слаживания очередного комплекта подразделений Вооруженных Сил России из состава региональной группировки войск (сил). 

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Полигоны Вооруженных Сил Беларуси готовятся принять очередную смену для совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России. Предыдущая ротация российских подразделений РГВ (с), которая проходила более месяца назад, "успешно завершена". 

"При возникновении угроз Союзному государству подразделения РГВ (с) готовы обеспечить безопасность и защиту", – добавили в Минобороны РФ.

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Темы: БеларусьВагнерПригожинвойна
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