В Администрации президента РФ считают оправданными действия белорусских диспетчеров, которые посадили самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, и не усматривают угрозы для российских пассажиров в этом инциденте.

Источник: комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналистам, ТАСС и "Коммерсант"

Прямая речь Пескова: "Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту, и в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны…

В целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту. Для того, чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров".

Детали: Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что необходимые предупреждения были сделаны в соответствии с международными правилами.

По его словам, в Москве не считают, что из-за вынужденной посадки "жизни россиян, находившихся на борту, были подвергнуты опасности".

Напомним, 23 мая в Минске под предлогом сообщения о минировании посадили самолет ирландской авиакомпании "Ryanair" Афины – Вильнюс, силовики задержали белорусского журналиста Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу, которая является девушкой Протасевича и студенткой Европейского государственного университета в Литве.

Сообщалось, что белорусские силовики не пускают адвокатов к Протасевичу и Сапеге.

"Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения всех прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к российской гражданке. И вообще мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями. Если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона", – сказал Песков.

Предыстория:

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире, в чатсности США и стран ЕС.

24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.

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