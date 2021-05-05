Госсекретарь США призвал к давлению на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оказать давление на Россию с целью соблюдения международных обязательств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Нам нужно сотрудничать, чтобы разоблачать поведение России, привлечь РФ к ответственности за ее действия и настаивать на том, чтобы Москва придерживалась своих международных обязательств" - написал Блинкен.

We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2021

Представитель госдепартамента Нед Прайс поддержал Блинкена. Он уточнил, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины.

Стоит отметить, что после встречи G7 госсекретарь США посетит Украину. Подробнее об ожиданиях от визита - в видеоблоге "Европейской правды".