Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Госсекретарь США призвал к давлению на Россию

Среда, 5 мая 2021, 09:52

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оказать давление на Россию с целью соблюдения международных обязательств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Нам нужно сотрудничать, чтобы разоблачать поведение России, привлечь РФ к ответственности за ее действия и настаивать на том, чтобы Москва придерживалась своих международных обязательств" - написал Блинкен.

Представитель госдепартамента Нед Прайс поддержал Блинкена. Он уточнил, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины.

Стоит отметить, что после встречи G7 госсекретарь США посетит Украину. Подробнее об ожиданиях от визита - в видеоблоге "Европейской правды".



powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус унес жизни еще 161 украинца, новых случаев 2,5 тысячи

Главные новости вторника и ночи: Порошенко и оффшоры, новая партия экс-регионала

СМИ обнародовали свидетельства о возможных преступлениях российских наемников в Африке

Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма – Госдеп

Лукашенко лишил званий более 80 силовиков

"Манчестер Сити" становится первым финалистом Лиги Чемпионов

Все новости...
Последние новости
09:52
Госсекретарь США призвал к давлению на Россию
09:35
фотоОккупанты обстреляли COVID-больницу в Донецкой области
09:15
Убийство Флойда: признанный виновным полицейский хочет повторного суда
08:55
Глава МИД Германии и госсекретарь США не пришли к согласию по "Северному потоку-2"
08:38
Главы МИД стран G7 дольше всего обсуждали Китай и Россию
08:27
инфографикаБолее 300 человек уже полностью вакцинированы в Украине
08:18
Коронавирус унес жизни еще 161 украинца, новых случаев 2,5 тысячи
08:10
На грани "красной" зоны карантина оказалась Черкасская область
08:00
Главные новости вторника и ночи: Порошенко и оффшоры, новая партия экс-регионала
07:51
Украинские военные на Донбассе обезвредили вражеский БПЛА
Все новости...