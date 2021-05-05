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Делегация Индии в Лондоне самоизолировалась и подключится к министрам  G7 виртуально

Среда, 5 мая 2021, 16:46

Делегация Индии, которую пригласили принять участие во встрече с главами МИД стран "Большой семерки" в Лондоне, пошла на самоизоляцию в полном составе после того, как у двух ее представителей обнаружили коронавирус.

Источник: "Sky News"

Детали: Встреча министров иностранных дел стран G7 проходит в столице Великобритании с 3 по 5 мая. Кроме членов G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США – Великобритания также пригласила на некоторые встречи глав МИД Индии, Южной Кореи, Южной Африки и Австралии,

Индийский министр был приглашен на встречу в среду, однако глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил в Twitter, что пошел на самоизоляцию из-за возможного заражения коронавирусом.

"В качестве меры пресечения, а также из уважения к другим я решил проводить свои встречи в виртуальном режиме. Так будет и с сегодняшней встречей G7", – написал он.

Эта встреча министров Большой семерки собственно посвящена переговорам по защите от COVID, она предшествует саммиту G7 в Корнуолле в июне.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на вопрос, не было ли ошибкой проводить очное заседание G7, ответил в среду утром: "Я думаю, что очень важно стараться продолжать делать как можно больше дел, как правительство".

Он добавил, что увидится с министром иностранных дел Индии днем ​​виртуально, в Zoom.

Индийский министр Джайшанкар в понедельник встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а во вторник – с министром внутренних дел Великобритании Прити Пател ("консерваторка" индийского происхождения).

Справка: Индия сейчас является абсолютным антилидером по распространению COVID-19. За прошедшие сутки в Индии зафиксировали 382 315 случаев заражения коронавирусом и "рекордные" 3 780 жертв.от COVID-19, 

За все время пандемии в этой стране коронавирус обнаружили у более чем 20,6 миллионов человек, из них, по официальным данным, умерли более 226,1 тысячи жителей.

Темы: коронавирусCovid-2019ВеликобританияИндияG7


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