Делегация Индии в Лондоне самоизолировалась и подключится к министрам  G7 виртуально

Делегация Индии, которую пригласили принять участие во встрече с главами МИД стран "Большой семерки" в Лондоне, пошла на самоизоляцию в полном составе после того, как у двух ее представителей обнаружили коронавирус.

Источник: "Sky News"

Детали: Встреча министров иностранных дел стран G7 проходит в столице Великобритании с 3 по 5 мая. Кроме членов G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США – Великобритания также пригласила на некоторые встречи глав МИД Индии, Южной Кореи, Южной Африки и Австралии,

Индийский министр был приглашен на встречу в среду, однако глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил в Twitter, что пошел на самоизоляцию из-за возможного заражения коронавирусом.

"В качестве меры пресечения, а также из уважения к другим я решил проводить свои встречи в виртуальном режиме. Так будет и с сегодняшней встречей G7", – написал он.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.