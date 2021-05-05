Делегація Індії в Лондоні самоізолювалася і підключиться до міністрів G7 віртуально

Делегація Індії, яку запросили взяти участь у зустрічі з головами МЗС країн "Великої сімки" у Лондоні, пішла на самоізоляцію у повному складі після того, як у двох її представників виявили коронавірус.

Джерело: "Sky News"

Деталі: Зустріч міністрів закордонних справ країн G7 проходить у столиці Великобританії з 3 по 5 травня. Крім членів G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США, – Велика Британія також запросила на деякі зустрічі голів МЗС Індії, Південної Кореї, Південної Африки й Австралії,

Індійський міністр був запрошений на зустріч у середу, однак голова МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар повідомив у Twitter, що пішов на самоізоляцію через можливе зараження коронавірусом.

"Як запобіжний захід, а також із поваги до інших я вирішив проводити свої зустрічі у віртуальному режимі. Так буде і з сьогоднішньою зустріччю G7", - написав він.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 5, 2021

Ця зустріч міністрів Великої сімки власне присвячена переговорам щодо захисту від COVID, вона передує саміту G7 у Корнуолі в червні.

A cyber participation at the G7 Foreign Ministers’ Meeting.

So far, yet so near. pic.twitter.com/kjxqi5mwNx — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 5, 2021

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на запитання, чи не було помилкою проводити очне засідання G7, відповів у середу вранці: "Я думаю, що дуже важливо намагатися продовжувати робити якомога більше справ, як уряд".

Він додав, що побачиться з міністром закордонних справ Індії вдень віртуально, у Zoom.

Індійський міністр Джайшанкар у понеділок зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а у вівторок – із міністром внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател ("консерваторка" індійського походження).

Довідка: Індія зараз є абсолютним антилідером за поширенням COVID-19. Минулої доби в Індії зафіксували 382 315 випадків зараження коронавірусом і "рекордні" 3 780 жертв.від COVID-19.

За весь час пандемії в цій країні коронавірус виявили у понад 20,6 мільйона осіб, із них, за офіційними даними, померли понад 226,1 тисячі жителів.