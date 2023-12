Делегація Індії в Лондоні самоізолювалася і підключиться до міністрів G7 віртуально

Делегація Індії, яку запросили взяти участь у зустрічі з головами МЗС країн "Великої сімки" у Лондоні, пішла на самоізоляцію у повному складі після того, як у двох її представників виявили коронавірус.

Джерело: "Sky News"

Деталі: Зустріч міністрів закордонних справ країн G7 проходить у столиці Великобританії з 3 по 5 травня. Крім членів G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США, – Велика Британія також запросила на деякі зустрічі голів МЗС Індії, Південної Кореї, Південної Африки й Австралії,

Індійський міністр був запрошений на зустріч у середу, однак голова МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар повідомив у Twitter, що пішов на самоізоляцію через можливе зараження коронавірусом.

"Як запобіжний захід, а також із поваги до інших я вирішив проводити свої зустрічі у віртуальному режимі. Так буде і з сьогоднішньою зустріччю G7", - написав він.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.