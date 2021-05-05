Оппоненты пытаются отсрочить победу – "Слуга народа" о ситуации с Вирастюком
В партии "Слуга народа" считают, что политические оппоненты всячески пытаются отсрочить определение Василия Вирастюка победителем на выборах народного депутата на 87 округе.
Источник: комментарий пресс-службы партии для УП
Дословно: "Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем. Тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы".
Детали: В партии говорят, что юристы подробно изучат решение Верховного Суда, который отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем.
Там отметили, что были третьей стороной в этом процессе, а потому не принимали в нем участие но не представляли свою позицию.
Собственно ЦИК выполнила решение суда, добавили в "Слуге народа".
Что предшествовало: Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.
5 мая Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию народным депутатом кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюк.
Предыстория:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
- В округе №87 полиция начала 17 уголовных производств. 12 из них - связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса.
- 22 апреля ЦИК официально признала Вирастюка победителем.