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Оппоненты пытаются отсрочить победу – "Слуга народа" о ситуации с Вирастюком

Среда, 5 мая 2021, 18:29
Оппоненты пытаются отсрочить победу – Слуга народа о ситуации с Вирастюком

В партии "Слуга народа" считают, что политические оппоненты всячески пытаются отсрочить определение Василия Вирастюка победителем на выборах народного депутата на 87 округе.

Источник: комментарий пресс-службы партии для УП

Дословно: "Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем. Тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы".

Детали: В партии говорят, что юристы подробно изучат решение Верховного Суда, который отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем.

Там отметили, что были третьей стороной в этом процессе, а потому не принимали в нем участие но не представляли свою позицию.

Собственно ЦИК выполнила решение суда, добавили в "Слуге народа".

Что предшествовало: Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.

5 мая Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию народным депутатом кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюк.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
  • В округе №87 полиция начала 17 уголовных производств. 12 из них - связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса.
  • 22 апреля ЦИК официально признала Вирастюка победителем.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Слуга народавиборыЦИК
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