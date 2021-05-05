Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слуга народа" прокомментировали отказ ЦИК регистрировать Вирастюка нардепом

Среда, 5 мая 2021, 18:29

В партии "Слуга народа" считают, что политические оппоненты всячески пытаются отсрочить определение Василия Вирастюка победителем на выборах народного депутата на 87 округе.

Источник: комментарий пресс-службы партии для УП

Дословно: "Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем. Тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы".

Детали: В партии говорят, что юристы подробно изучат решение Верховного Суда, который отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем.

Там отметили, что были третьей стороной в этом процессе, а потому не принимали в нем участие но не представляли свою позицию.

Собственно ЦИК выполнила решение суда, добавили в "Слуге народа".

Что предшествовало: Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.

5 мая Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию народным депутатом кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюк.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
  • В округе №87 полиция начала 17 уголовных производств. 12 из них - связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса.
  • 22 апреля ЦИК официально признала Вирастюка победителем.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Слуга народавиборыЦИК


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вирастюка не зарегистрировали нардепом

Президентский рейтинг Зеленского вырос

Рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" выросла, конкурентов – немного упала

Три области вышли из "красной" зоны

Вода для Крыма: оккупанты будут бурить дно Азовского моря уже летом

Эпидемия идет на спад 6-й неделю, из красной зоны могут выйти еще 3 области

Все новости...
Слуга народа
Рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" выросла, конкурентов – немного упала
"Слуги" хотят упростить оформление паспортов для жителей ОРДЛО
Российские пранкеры говорили со "слугами народа" о Крыме как "соратники Навального"
Последние новости
18:32
Витренко о финрезультате Нафтогаза в первом квартале: "Проблемы усилились"
18:29
"Слуга народа" прокомментировали отказ ЦИК регистрировать Вирастюка нардепом
18:25
Мюнхенская очная конференция по безопасности не состоится из-за пандемии
18:06
Двух братьев поймали на торговле конфиденциальными данными 32 млн украинцев
18:05
Гривня укрепилась на закрытии межбанка
17:56
Настроения бизнеса ухудшились из-за усиленного карантин - НБУ
17:45
В Минздраве объяснили, что делать публичным лицам, которым отказали в вакцинации
17:19
Вирастюка не зарегистрировали нардепом
17:18
Молдова получит еще 100 тысяч доз вакцины от дружественной страны в ЕС
17:13
Члены правления Нафтогаза призвали правительство урегулировать работу набсовета
Все новости...