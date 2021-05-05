В партии "Слуга народа" считают, что политические оппоненты всячески пытаются отсрочить определение Василия Вирастюка победителем на выборах народного депутата на 87 округе.

Источник: комментарий пресс-службы партии для УП

Дословно: "Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем. Тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы".

Детали: В партии говорят, что юристы подробно изучат решение Верховного Суда, который отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем.

Там отметили, что были третьей стороной в этом процессе, а потому не принимали в нем участие но не представляли свою позицию.

Собственно ЦИК выполнила решение суда, добавили в "Слуге народа".

Что предшествовало: Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.

5 мая Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию народным депутатом кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюк.

Предыстория: