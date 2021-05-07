Словакия: тесты "Спутник V" в Венгрии не подтвердили, что это "не та" вакцина

Словакия получила результаты проведенных в Венгрии тестов вакцины "Спутник V" и они подтвердили соответствие препарата тому, который получил одобрительные выводы в публикации авторитетного журнала The Lancet.

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Ленгварский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tasr.

Венгрия, которая является единственной страной ЕС, одобрившей "Спутник V", проводит испытания и от имени Словакии.

Теперь Минздрав Словакии намерен провести переговоры с экспертами и россиянами о том, как и следует ли использовать вакцину в стране.

По словам министра, есть только два варианта: либо вакцина получит разрешение на использование, либо нет. Ленгварский заявил, что первое будет возможно только в том случае, если на это дадут согласие россияне.

Россия, которая недавно забрала 600 из 200 000 доз вакцины, доставленных в Словакию в марте, для проведения собственных проверок, обязана проинформировать Словакию о результатах к концу мая.

Ранее словацкий регулятор утверждал, что полученная ими вакцина не соответствует той, данные об испытаниях которой были опубликованы в журнале Lancet.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после заявления министра потребовал у словацкого регулятора принести извинения за распространение недостоверных сведений о "Спутнике V".

"Мы просим словацкий регулятор SUKL принести публичные извинения за распространение неверной информации о "Спутнике V", - говорится в заявлении в Twitter.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

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