Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Марсе
Суббота, 8 мая 2021, 02:35
Марсоход Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Красной планете.
Источник: NASA
Детали: Микрофон Perseverance уловил во время полета звук лопастей вертолета, которые вращаются со скоростью 2537 об. / Мин, несмотря на подавление их марсианской атмосферой.
Кроме того, записать звуки мешали и марсианские ветры, но все же микрофону удалось уловить шум космического корабля, который выделили ученые, манипулируя частотами.
Исследователи назвали запись "золотым источником" для изучения марсианской атмосферы.
Предыстория:
- Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
- 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.
- Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
- Марсианский вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию. А 30 апреля марсианский вертолет NASA Ingenuity совершил четвертый полет на Красной планете.
Украинская правда