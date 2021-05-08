Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Марсе

Суббота, 8 мая 2021, 02:35

Марсоход Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Красной планете.

Источник: NASA

Детали: Микрофон Perseverance уловил во время полета звук лопастей вертолета, которые вращаются со скоростью 2537 об. / Мин, несмотря на подавление их марсианской атмосферой.

Кроме того, записать звуки мешали и марсианские ветры, но все же микрофону удалось уловить шум космического корабля, который выделили ученые, манипулируя частотами.

Исследователи назвали запись "золотым источником" для изучения марсианской атмосферы.

Предыстория:

  • Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
  • 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.
  • Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
  • Марсианский вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию. А 30 апреля марсианский вертолет NASA Ingenuity совершил четвертый полет на Красной планете.

Украинская правда
Темы: космос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Девять футбольных клубов "Суперлиги" покаялись перед УЕФА и получили наказание

52 работника: Зеленский определил, как будет работать Центр противодействия дезинформации

В больнице скончался военный, которого ранили месяц назад на Донбассе

Степанов: Индийский штамм коронавируса скоро будет в Украине, поражает молодежь

Новости 7 мая: выход из третьей волны, вооружение от США

В Киеве усилили контроль за вакцинацией и показали карту пунктов прививки

Все новости...
космос
Компания Безоса летом запускает туристический полет в космос
Неконтролируемая китайская ракета может упасть на Землю 8 мая
SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
Последние новости
02:35
видеоPerseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Марсе
01:45
В ВОЗ считают неприемлемым неравенство в распределении вакцин против COVID-19
01:12
Россия пока не подтвердила готовности Путина встретиться с Байденом – Белый дом
00:37
Из-за похищения Чауса СБУ возбудила уголовное дело – СМИ
23:58
Порывистый ветер, гроза, заморозки: погода готовит "сюрпризы" на выходные
23:55
66% украинцев употребляют спиртное, 7% пьют еженедельно – опрос
23:35
Девять футбольных клубов "Суперлиги" покаялись перед УЕФА и получили наказание
23:16
52 работника: Зеленский определил, как будет работать Центр противодействия дезинформации
23:03
Макрон призывает США и Великобританию прекратить "блокирование" вакцин
22:45
Почти 50% украинцев считают, что Вторую мировую войну развязал заговор Гитлера и Сталина
Все новости...