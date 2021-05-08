Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Марсе

Марсоход Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Красной планете.

Источник: NASA

Детали: Микрофон Perseverance уловил во время полета звук лопастей вертолета, которые вращаются со скоростью 2537 об. / Мин, несмотря на подавление их марсианской атмосферой.

Кроме того, записать звуки мешали и марсианские ветры, но все же микрофону удалось уловить шум космического корабля, который выделили ученые, манипулируя частотами.

Исследователи назвали запись "золотым источником" для изучения марсианской атмосферы.

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