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Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Марсе

Суббота, 8 мая 2021, 02:35
Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Марсе

Марсоход Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Красной планете.

Источник: NASA

Детали: Микрофон Perseverance уловил во время полета звук лопастей вертолета, которые вращаются со скоростью 2537 об. / Мин, несмотря на подавление их марсианской атмосферой.

Кроме того, записать звуки мешали и марсианские ветры, но все же микрофону удалось уловить шум космического корабля, который выделили ученые, манипулируя частотами.

Исследователи назвали запись "золотым источником" для изучения марсианской атмосферы.

Предыстория:

  • Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
  • 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.
  • Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
  • Марсианский вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию. А 30 апреля марсианский вертолет NASA Ingenuity совершил четвертый полет на Красной планете.

Украинская правда

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Темы: космос
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