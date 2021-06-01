На Днепропетровщине хотели восстановить "структуры СССР" и готовили псевдовыборы – СБУ

СБУ прекратила деятельность группы, которая хотела основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" на Днепропетровщине - сторонники "восстановления СССР" хотели провести псевдовыборы.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации спецслужбы, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это - при координации российской ОО "Верховный Совет СССР".

Так называемая "председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в псевдовыборах новых государственных органов.

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров".

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили документацию фейковых "народных советов", компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР", списки участников группы, переписку с кураторами из РФ.