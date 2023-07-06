СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию

Служба безопасности Украины заочно сообщила о новом подозрении блогеру Анатолию Шарию, который помогал российской ФСБ делать постановочные видео с допросов украинских пленных.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: ОГП сообщает, что Шарий весной 2022 года вступил в сговор с бывшим начальником Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антоном Шевцовым, который с 2018 года работает на ФСБ и сейчас находится в Севастополе.

Сообщники разработали медиапроект для дискредитации Украины и ВСУ, который передали куратору из ФСБ. Он должен был способствовать поиску украинских военнопленных в местах их содержания в России, организации и съемке их допросов. В дальнейшем эти видео должны были использовать для монтажа антиукраинских материалов и распространять их в сети.

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Дословно СБУ: "Шарий лично подсказывал ФСБ как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него "невыгодные" для РФ моменты. "Смонтированные" сюжеты РФ потом использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене".

Больше деталей: По данным СБУ, Шарий был привлечен к сотрудничеству с кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю. От Шевцова Шарий получил видео с допросов двух пленных военных ВСУ. После "монтажа" файлов их "согласовали" с представителем спецслужбы РФ. Затем блогер "дополнил" сюжет собственными комментариями, опубликовал на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылки на публикации.

Дословно СБУ: "Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые откликались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных".

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Еще больше деталей: Шарию заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

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