Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Дніпропетровщині хотіли відновити "структури СРСР" та готували псевдовибори – СБУ

Вівторок, 1 червня 2021, 12:34

СБУ припинала діяльність групи, яка хотіла заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури" на Дніпропетровщині – прихильники "відновлення СРСР" хотіли провести псевдовибори.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією спецслужби, місцева мешканка з "досвідом роботи" у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це - за координації російської ГО "Верховный Совет СССР".

Так звана "председатель Верховного Совета УССР" роздавала учасникам групи "справки о гражданстве СССР". Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у псевдовиборах нових державних органів.

Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні "силового блоку" фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського "Международного союза советских офицеров".

Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці виявили документацію фейкових "народних рад", комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих "довідок про громадянство СРСР", списки учасників групи, листування з кураторами з РФ.

 

Українська правда
Теми: СБУДніпропетровська областьсепаратизм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів з України

СБУ затримала ще двох "ворів у законі" з санкційного списку РНБО

У Білорусі заявили, що на "фініші" узгодження інтеграції з Росією

В ОПУ анонсували зміни деяких глав ОДА

В Україні заборонили розповсюджувати деякі пластикові пакети

В Україні обмежили рух вантажівок

Усі новини...
СБУ
Силовики провели масштабну спецоперацію та викрили банду на Закарпатті
СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення
СБУ знову викликала Порошенка на допит у справі про держзраду Медведчука
Останні новини
17:34
У ще одному місті з’явиться центр вакцинації
17:32
Українська державіакомпанія буде забезпечувати і внутрішні, і міжнародні рейси – ОП
17:27
В Одесі зник офіцер Держприкордонслужби
17:27
Євросоюзу бракує 10 млрд євро інвестицій у штучний інтелект та блокчейн – ЄІБ
17:23
Рада зробила крок до заборони реклами та обмеження продажу електронних сигарет
17:23
відеоМіноборони створило новий боєприпас підвищеної дальності до "Градів"
17:10
У Польщі почався суд у справі про шпигунство, пов'язаній з Huawei
17:05
ФотоУкраїна та Єгипет домовились видавати одне одому в'язнів
16:56
60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою – опитування
16:53
Лукашенко попросив Путіна допомогти дістатися в Крим літаком
Усі новини...