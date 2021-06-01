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На Дніпропетровщині хотіли відновити "структури СРСР" та готували псевдовибори – СБУ

Вівторок, 1 червня 2021, 12:34
На Дніпропетровщині хотіли відновити структури СРСР та готували псевдовибори – СБУ

СБУ припинала діяльність групи, яка хотіла заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури" на Дніпропетровщині – прихильники "відновлення СРСР" хотіли провести псевдовибори.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією спецслужби, місцева мешканка з "досвідом роботи" у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це - за координації російської ГО "Верховный Совет СССР".

Так звана "председатель Верховного Совета УССР" роздавала учасникам групи "справки о гражданстве СССР". Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у псевдовиборах нових державних органів.

Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні "силового блоку" фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського "Международного союза советских офицеров".

Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці виявили документацію фейкових "народних рад", комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих "довідок про громадянство СРСР", списки учасників групи, листування з кураторами з РФ.

 

Українська правда

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Теми: СБУДніпропетровська областьсепаратизм
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