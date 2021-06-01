В Киеве предупредили о штормовом ветре
Вторник, 1 июня 2021, 16:07
До конца 1 июня в столице и нескольких других областях синоптики объявили штормовое предупреждение из-за порывов ветра 15-20 м/с.
Источник: КГГА, Укргидрометцентр
Детали: До конца дня 1 июня в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. В связи с этим синоптики объявили (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, 1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Украинская правда