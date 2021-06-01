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В Киеве предупредили о штормовом ветре

Вторник, 1 июня 2021, 16:07

До конца 1 июня в столице и нескольких других областях синоптики объявили штормовое предупреждение из-за порывов ветра 15-20 м/с.

Источник: КГГА, Укргидрометцентр

Детали: До конца дня 1 июня в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. В связи с этим синоптики объявили (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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