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Украина и Египет договорились выдавать друг другу заключенных

Вторник, 1 июня 2021, 17:05
Украина и Египет договорились выдавать друг другу заключенных

Украина и Египет подписали договор о передаче осужденных лиц.

Источник: сайт Министерства юстиции Украины

Детали: От Украины договор подписал министр юстиции Денис Малюська, от Арабской Республики Египет - министр юстиции / судья АРЕ Омар Марван.

Прямая речь Малюськи: "Подписание договора является важным шагом для дальнейшего урегулирования вопроса взаимной передачи осужденных лиц с АРЕ. С заключением договора будут созданы надлежащие правовые основания для эффективного сотрудничества между компетентными органами обоих государств по вопросам передачи осужденных лиц".

Больше деталей: Теперь Украина ожидает возвращения двоих приговоренных в Египте к 25 годам лишения свободы украинцев на родину.

 

Украинская правда

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Темы: ЕгипеттюрьмаУкраина
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