В еще одном городе появится центр вакцинации

В Тернополе развернут временный центр вакцинации, который будет работать на выходных.

Источник: Тернопольская ОГА

Дословно: "В Тернополе развернут временный центр вакцинации. В центре будут проводить прививки жителям области, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия"".

Детали: Будет находиться центр на базе коммунального предприятия Тернопольского городского совета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" ул. Злуки, 45. К его работе на выходных привлекут 8 мобильных бригад.

Жителей области и города, зарегистрированных в "Дии" приглашают вакцинироваться от коронавируса. В то же время, в сообщении не указывается, идет ли речь о конкретных приоритетные группы лиц, а подчеркивается, что вакцинировать нужно как можно больше людей, чтобы осенью заболеваемость не росла.

В центре пока будут использовать препарат CoronaVac

Что предшествовало: О запуске массовых центров вакцинации уже объявили Киев, Львов и Одесса. В частности, в столице в минувшие выходные такой центр уже начал свою работу.