Лукашенко не против, чтобы "представители" ОРЛО допросили Протасевича

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не возражает, чтобы захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили "представители" террористической группировки "ЛНР".

Источник: росСМИ "РИА Новости" со ссылкой на Лукашенко

Прямая речь: "Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе".

Детали: В то же время, информации, подтверждающей участие Протасевича в боевых действиях нет. Донбасс он посещал в качестве журналиста.

В то же время, на оккупированной территории уже раздаются заявления о "установление "причастности" Протасевича к обстрелам мирного населения".

Лукашенко также добавил, что якобы слова задержанного журналиста о том, что ему в Беларуси грозит смертная казнь имели смысл, поскольку "он понимал, что на Донбассе ему могут предъявить обвинения, а это уже другая ситуация".

Что предшествовало: Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич работал как журналист на Донбассе.

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