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Лукашенко не против, чтобы "представители" ОРЛО допросили Протасевича

Вторник, 1 июня 2021, 23:14

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не возражает, чтобы захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили "представители" террористической группировки "ЛНР".

Источник: росСМИ "РИА Новости" со ссылкой на Лукашенко

Прямая речь: "Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе".

Детали: В то же время, информации, подтверждающей участие Протасевича в боевых действиях нет. Донбасс он посещал в качестве журналиста.

В то же время, на оккупированной территории уже раздаются заявления о "установление "причастности" Протасевича к обстрелам мирного населения".

Лукашенко также добавил, что якобы слова задержанного журналиста о том, что ему в Беларуси грозит смертная казнь имели смысл, поскольку "он понимал, что на Донбассе ему могут предъявить обвинения, а это уже другая ситуация".

Что предшествовало: Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич работал как журналист на Донбассе.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Темы: БеларусьоппозицияЛукашенко


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