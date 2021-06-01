Лукашенко не против, чтобы "представители" ОРЛО допросили Протасевича
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не возражает, чтобы захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили "представители" террористической группировки "ЛНР".
Источник: росСМИ "РИА Новости" со ссылкой на Лукашенко
Прямая речь: "Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе".
Детали: В то же время, информации, подтверждающей участие Протасевича в боевых действиях нет. Донбасс он посещал в качестве журналиста.
В то же время, на оккупированной территории уже раздаются заявления о "установление "причастности" Протасевича к обстрелам мирного населения".
Лукашенко также добавил, что якобы слова задержанного журналиста о том, что ему в Беларуси грозит смертная казнь имели смысл, поскольку "он понимал, что на Донбассе ему могут предъявить обвинения, а это уже другая ситуация".
Что предшествовало: Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич работал как журналист на Донбассе.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.