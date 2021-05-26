Протасевич работал журналистом на Донбассе – Белецкий

Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич работал как журналист на Донбассе.

Источник: Белецкий в Telegram

Детали: Белецкий отреагировал на информацию, которую распространяют российские СМИ, Протасевич воевал на Донбассе "на стороне украинской армии".

Прямая речь Белецкого: "Роман Протасевич в этой ситуации - заложник, захваченный фактически террористическим путем.

Так, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово".

Предыстория:

23 мая по указанию Александра ЛукашенкоБеларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилитьсанкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберетсяиз-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью. Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила полеты над белорусской территорией.

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