Британские дипломаты надели форму украинских футболистов с Крымом на карте
Представители посольства Великобритании в Киеве вслед за американскими дипломатами надели новую патриотическую форму Сборной Украины по футболу на фоне критики формы со стороны России и просьбы УЕФА убрать лозунг "Героям слава" с нее перед "Евро-2020".
Источник: British Embassy Kyiv в Facebook
Дословно: "Мы не могли не примерить на себе новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым.
Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие!".
Этому предшествовало: 10 июня Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид.
"Нам нравится новая форма национальной сборной по футболу, и мы думаем, что это отличный способ выразить нашу поддержку", – пояснила Квин.
Предыстория:
- С 11 июня по 11 июля 2021 года пройдет чемпионат Европы по футболу 2020 года, который перенесли на год из-за пандемии Covid-19.
- 6 июня Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020 с контуром страны с Крымом и надписями "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на воротнике.
- 8 июня Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
- 10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
- В Офисе президента Украины назвали лозунг на форме украинской сборной абсолютно уместным. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что 10 июня в Риме продолжались переговоры с представителями УЕФА по поводу формы украинской сборной.