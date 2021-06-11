Британские дипломаты надели форму украинских футболистов с Крымом на карте

Представители посольства Великобритании в Киеве вслед за американскими дипломатами надели новую патриотическую форму Сборной Украины по футболу на фоне критики формы со стороны России и просьбы УЕФА убрать лозунг "Героям слава" с нее перед "Евро-2020".

Источник: British Embassy Kyiv в Facebook

Дословно: "Мы не могли не примерить на себе новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым.

Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие!".

Этому предшествовало: 10 июня Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид.

"Нам нравится новая форма национальной сборной по футболу, и мы думаем, что это отличный способ выразить нашу поддержку", – пояснила Квин.

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