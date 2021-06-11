Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британские дипломаты надели форму украинских футболистов с Крымом на карте

Пятница, 11 июня 2021, 14:08
Британские дипломаты надели форму украинских футболистов с Крымом на карте

Представители посольства Великобритании в Киеве вслед за американскими дипломатами надели новую патриотическую форму Сборной Украины по футболу на фоне критики формы со стороны России и просьбы УЕФА убрать лозунг "Героям слава" с нее перед "Евро-2020".

Источник: British Embassy Kyiv в Facebook

Дословно: "Мы не могли не примерить на себе новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым.

Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие!".

 

Этому предшествовало: 10 июня Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид.

"Нам нравится новая форма национальной сборной по футболу, и мы думаем, что это отличный способ выразить нашу поддержку", – пояснила Квин.

Предыстория:

  • С 11 июня по 11 июля 2021 года пройдет чемпионат Европы по футболу 2020 года, который перенесли на год из-за пандемии Covid-19.
  • 6 июня Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020 с контуром страны с Крымом и надписями "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на воротнике.
  • 8 июня Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
  • 10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
  • В Офисе президента Украины назвали лозунг на форме украинской сборной абсолютно уместным. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что 10 июня в Риме продолжались переговоры с представителями УЕФА по поводу формы украинской сборной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияфутболспортКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Великобритания
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: