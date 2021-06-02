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Есть ссадина на лбу – адвокат Протасевича о его возможном избиении

Среда, 2 июня 2021, 09:39
Фото belaruspartisan.by

Адвокат задержанного в Минске белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Инесса Оленская заявила, что во время визита заметила у журналиста ссадину на лбу, но сам он отрицает избиение.

Источник: Оленская в интервью "МК"

Прямая речь: "На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила.

Когда везде об этом (о возможном избиении Протасевича в СИЗО – ред.) говорили, начинаешь сомневаться: может, так оно и есть.

Сам отрицал избиения. Более того, удивлялся, что в СИЗО всех арестованных называют по фамилии, а к нему обращаются по имени-отчеству".

Детали: По словам Оленской, она навещала Протасевича дважды – журналист в это время был "довольно активным, разговорчивым, реагировал на шутки".

Адвокат рассказала, что Протасевич просил передать родителям, что "в камере у него подобралась интересная компания" – "все общаются между собой, обсуждают многие жизненные вещи". Но, сколько с ним людей сидит, не сообщил.

Также, по ее словам, журналист просил передать книжки, но какие именно, не сказал. Поэтому Оленская сама подобрала для него несколько. После того, как Протасевич напишет заявление по поводу выбранных ею книг, ему их доставят прямо из магазина.

Предыстория: 

Темы: БеларусьСМИСИЗО


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