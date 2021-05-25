Отец Протасевича считает, что у сына сломанный нос на видео
Отец задержанного в Беларуси бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича Дмитрий проанализировал видео сына с "признаниями" - он считает, что сына били, а его поведение несвойственно.
Источник: Reuters со ссылкой на слова отца
Детали: Отмечается, что издание пообщалось с Дмитрием Протасевичем в Польше, где он с женой проживает.
Прямая речь: "Вероятно, у него нос сломан, поскольку его форма изменилась, на нем много пудры. Вся левая сторона его лица покрыта пудрой.
Это не его слова, это не его интонация. Он действует очень сдержанно, и вы видите, что он нервничает. И это не его пачка сигарет на столе - он их не курит. Поэтому я думаю, что его заставили ".
Мой сын не может признаться в создании массовых беспорядков, потому что он просто не делал этого".
Что было раньше: На государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы "дает показания по организации массовых беспорядков в столице".
Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом,
О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что поступило сообщение о минировании. Но оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
- Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
- В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси. В частности, задержали и девушку Протасевича Софию Сапегу.
- Украина, Литва,Канада и другие страны призвали Беларусь немедленно освободить Протасевича, а ЕС предупредил о последствиях из-за посаженного самолета.
- Некоторые страны решили направлять свои самолеты в обход территории Беларуси.