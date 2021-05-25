Отец Протасевича считает, что у сына сломанный нос на видео

Отец задержанного в Беларуси бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича Дмитрий проанализировал видео сына с "признаниями" - он считает, что сына били, а его поведение несвойственно.

Источник: Reuters со ссылкой на слова отца

Детали: Отмечается, что издание пообщалось с Дмитрием Протасевичем в Польше, где он с женой проживает.

Прямая речь: "Вероятно, у него нос сломан, поскольку его форма изменилась, на нем много пудры. Вся левая сторона его лица покрыта пудрой.

Это не его слова, это не его интонация. Он действует очень сдержанно, и вы видите, что он нервничает. И это не его пачка сигарет на столе - он их не курит. Поэтому я думаю, что его заставили ".

Мой сын не может признаться в создании массовых беспорядков, потому что он просто не делал этого".

Что было раньше: На государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы "дает показания по организации массовых беспорядков в столице".

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом,

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Предыстория: