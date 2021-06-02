Белорусская авиакомпания "Белавиа" приостановила полеты в 21 страну из-за закрытия рядом стран своего воздушного пространства после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска.

Источник: "Белавиа" в Facebook

Дословно: "21 страна – для компании это большие потери, но коллектив Belavia прилагает все усилия, чтобы справиться.

Несмотря на то, что авиакомпания не имела влияния на сложившуюся ситуацию, прямо сейчас наши специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов".

Детали: Сейчас "Белавиа" не может летать в:

Литву

Великобританию

Францию

Украину

Латвию

Финляндию

Чехию

Швецию

Эстонию

Польшу

Италию

Нидерланды

Германию

Австрию

Бельгию

Испанию

Россию (Калининград)

Венгрию

Молдову

Сербию

Кипр

Компания проложит выполнять рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.

Что было раньше: Большинство соседей Беларуси и многие другие европейские страны запретили рейсы белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" из-за вынужденной посадке самолета Ryanair, следовавшего в Литву из Греции, и ареста журналиста на борту.

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