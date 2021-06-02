Немецкие экологи просят остановить строительство "Северного потока-2" для климатической проверки

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге с просьбой из соображений защиты климата отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщили в среду, 2 июня, в пресс-службе DUH, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта", - говорится в обосновании.

Природоохранная организация призывает провести соответствующую проверку и "приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период", подчеркнули в DUH.

Кроме того, экологи обращают внимание на то, что ряд новых фактов о влиянии на климат и о масштабах выбросов метана в газовой промышленности стал известен только после выдачи разрешения на строительство "Северного потока - 2" в 2018 году, уточняет агентство dpa.

В начале мая Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и DUH подали в административный суд Гамбурга иски против строительства спорного газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии.

В начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода.

По состоянию на 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.