Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Немецкие экологи просят остановить строительство "Северного потока-2" для климатической проверки

Среда, 2 июня 2021, 21:04

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге с просьбой из соображений защиты климата отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщили в среду, 2 июня, в пресс-службе DUH, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта", - говорится в обосновании.

Природоохранная организация призывает провести соответствующую проверку и "приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период", подчеркнули в DUH.

Кроме того, экологи обращают внимание на то, что ряд новых фактов о влиянии на климат и о масштабах выбросов метана в газовой промышленности стал известен только после выдачи разрешения на строительство "Северного потока - 2" в 2018 году, уточняет агентство dpa.

В начале мая Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и DUH подали в административный суд Гамбурга иски против строительства спорного газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии.

В начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода.

По состоянию на 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Статус олигарха будет определять СНБО, есть 4 критерия – нардеп

Международную Букеровскую премию впервые получил француз

Посол успокоил Германию относительно восстановления ядерного статуса Украины

Новости 2 июня: санкции и "Северный поток-2", Беларусь и полеты над Украиной

обновлено от 19:07Законопроект Зеленского о деолигархизации уже в Раде: документ будет действовать 10 лет

Печерский суд арестовал имущество Шария в Испании – журналист

Все новости...
Последние новости
01:35
NASA анонсировала две миссии — исследовать Венеру
00:51
Израильская оппозиция договорилась сформировать новое правительство для "свержения" Нетаньяху
00:18
Во Франции с середины июня начнут вакцинировать подростков
23:49
Статус олигарха будет определять СНБО, есть 4 критерия – нардеп
23:10
Международную Букеровскую премию впервые получил француз
22:55
Посол успокоил Германию относительно восстановления ядерного статуса Украины
22:28
Деолигархизация от Зеленского: власти готовят целый комплекс законопроектов
21:59
Новости экономики: нефтеперерабатывающий завод в Украине, новая должность Милованова
21:41
Дело "Приватбанка": ВАКС заочно арестовал экс-главу правления Дубилета
21:30
В США придумали, как спасти экологию: будут надевать маски на коров
Все новости...