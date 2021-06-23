Количество больных штаммом "Дельта" немцев за неделю удвоилось

За последнюю неделю количество больных штаммом коронавируса "Дельта" в Германии выросло минимум вдвое.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующие данные приводят в Институте Роберта Коха. Там говорят, что это, вероятно, штамм, который передается быстрее всех других вариантов.

По информации Института, доля агрессивного вида коронавируса продолжает расти и может достигать 15% от количества случаев.

Не исключено, что штамм будет преобладать над другими разновидностями вируса.

Что предшествовало: В СНБО заявили, что опасный штамм коронавируса "Дельта" может попасть в Украину из семи стран – Индии, Великобритании, Португалии, России, Польши, Румынии, Словакии, где сейчас наблюдается циркуляция этой разновидности. Хотя его уже зафиксировали в Украине.

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