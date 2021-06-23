Количество больных штаммом "Дельта" немцев за неделю удвоилось
За последнюю неделю количество больных штаммом коронавируса "Дельта" в Германии выросло минимум вдвое.
Источник: Reuters
Детали: Соответствующие данные приводят в Институте Роберта Коха. Там говорят, что это, вероятно, штамм, который передается быстрее всех других вариантов.
По информации Института, доля агрессивного вида коронавируса продолжает расти и может достигать 15% от количества случаев.
Не исключено, что штамм будет преобладать над другими разновидностями вируса.
Что предшествовало: В СНБО заявили, что опасный штамм коронавируса "Дельта" может попасть в Украину из семи стран – Индии, Великобритании, Португалии, России, Польши, Румынии, Словакии, где сейчас наблюдается циркуляция этой разновидности. Хотя его уже зафиксировали в Украине.
Предыстория:
- В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
- 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".
- Глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, отмечал, что штамм "Дельта", который до недавнего времени называли "индийским" в 1,6 раза раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще - в реанимацию.