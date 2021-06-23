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В СНБО назвали страны, из которых в Украину может попасть штамм "Дельта"

Среда, 23 июня 2021, 22:36

Опасный штамм коронавируса "Дельта" может попасть в Украину из семи стран – Индии, Великобритании, Португалии, России, Польши, Румынии, Словакии, где сейчас наблюдается циркуляция этой разновидности.

Источник: сообщение СНБО по итогам совещания по штамма "Дельта"

Дословно: "В частности, речь может идти о таких странах как Индия, Великобритания, Португалия Российская Федерация, а также Польши, Румынии и Словакии, где наблюдается циркуляция этого штамма. В целом, по словам специалистов, сейчас распространение варианта "Дельта" коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано уже в 92 странах".

Детали: На совещании обсудили вопросы касательно совершенствования отечественных протоколов лечения из-за угрозы нового штамма. Кроме того, говорилось о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения "Дельты".

Что предшествовало: Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию, где наблюдается наибольшая вспышка разновидности коронавируса "Дельта".

С 25 июня начнет действовать требование наличия отрицательного теста на коронавирус для граждан, возвращающихся из стран, где стремительно распространяется агрессивный штамм коронавируса "Дельта".

Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали в Украине

Предыстория:

  • В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
  • 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа". 
  • Глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, отмечал, что штамм "Дельта", который до недавнего времени называли "индийским" в 1,6 раза раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще - в реанимацию.

Украинская правда
Темы: коронавирусСНБО


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