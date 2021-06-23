Кількість хворих на штам "Дельта" німців за тиждень подвоїлась

За останній тиждень кількість хворих на штам коронавірусу "Дельта" в Німеччині зросла щонайменше вдвічі.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідні дані наводять в Інституті Роберта Коха. Там кажуть, що це, ймовірно, штам, який передається найшвидше за інші варіанти.

За інформацією Інституту, частка агресивного різновиду коронавірус продовжує зростати та може сягати 15% від кількості випадків.

Не виключено, що штам буде переважати над іншими різновидами вірусу.

Що передувало: За минулу добу у Великій Британії зафіксували 16 135 випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих з 6 лютого.

В РНБО вважають, що небезпечний штам коронавірусу "Дельта" може потрапити до України з семи країн – Індії, Великої Британії, Португалії, Росії, Польщі, Румунії, Словаччини, де нині спостерігається циркуляція цього різновиду. Хоча його вже зафіксували в Україні.

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