Кількість хворих на штам "Дельта" німців за тиждень подвоїлась
За останній тиждень кількість хворих на штам коронавірусу "Дельта" в Німеччині зросла щонайменше вдвічі.
Джерело: Reuters
Деталі: Відповідні дані наводять в Інституті Роберта Коха. Там кажуть, що це, ймовірно, штам, який передається найшвидше за інші варіанти.
За інформацією Інституту, частка агресивного різновиду коронавірус продовжує зростати та може сягати 15% від кількості випадків.
Не виключено, що штам буде переважати над іншими різновидами вірусу.
Що передувало: За минулу добу у Великій Британії зафіксували 16 135 випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих з 6 лютого.
В РНБО вважають, що небезпечний штам коронавірусу "Дельта" може потрапити до України з семи країн – Індії, Великої Британії, Португалії, Росії, Польщі, Румунії, Словаччини, де нині спостерігається циркуляція цього різновиду. Хоча його вже зафіксували в Україні.
Передісторія:
- У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
- 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа".
- Голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, зазначав, що штам "Дельта", який до недавнього часу називали "індійським" у 1,6 рази рази агресивніший, ніж інші, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше – до реанімації.