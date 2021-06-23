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Кількість хворих на штам "Дельта" німців за тиждень подвоїлась

Середа, 23 червня 2021, 23:26

За останній тиждень кількість хворих на штам коронавірусу "Дельта" в Німеччині зросла щонайменше вдвічі. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Відповідні дані наводять в Інституті Роберта Коха. Там кажуть, що це, ймовірно, штам, який передається найшвидше за інші варіанти.

За інформацією Інституту, частка агресивного різновиду коронавірус продовжує зростати та може сягати 15% від кількості випадків. 

Не виключено, що штам буде переважати над іншими різновидами вірусу.

Що передувало: За минулу добу у Великій Британії зафіксували 16 135 випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих з 6 лютого. 

В РНБО вважають, що небезпечний штам коронавірусу "Дельта" може потрапити до України з семи країн – Індії, Великої Британії, Португалії, Росії, Польщі, Румунії, Словаччини, де нині спостерігається циркуляція цього різновиду. Хоча його вже зафіксували в Україні

Передісторія:

  • У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
  • 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа". 
  • Голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, зазначав, що штам "Дельта", який до недавнього часу називали "індійським" у 1,6 рази рази агресивніший, ніж інші, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше – до реанімації.

Українська правда
Теми: коронавірусНімеччина


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