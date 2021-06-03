Додон заявил, что Молдова купит 1 млн доз "Спутник V"

Глава Партии социалистов Молдовы и экс-президент Игорь Додон заявил, что до конца июня будет заключен договор о покупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V".

Об этом он сказал в интервью гагаузскому телевидению GRT, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Додон сказал, что следующая гуманитарная партия российской вакцины должна поступить в страну уже на следующей неделе. Он подчеркнул, что это предусматривают договоренности спикера парламента Зинаиды Гречаный с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, по его словам, до конца июня будет заключен договор о покупке 1 млн доз этой вакцины.

"Уже к концу июня мы заключим договор на покупку 1 млн доз "Спутника", чтобы каждый желающий мог вакцинироваться "Спутником", - сообщил Додон, но не уточнил, кто именно будет заключать этот договор.

Первую партию вакцины "Спутник V" в Молдову доставили 24 апреля. Она состояла из 71 000 доз, из которых почти половину (31 000) отправили в Приднестровье.

Вторая партия вакцины, 71 000 доз, прибыла из России 30 апреля.

Додон активно продвигает вопрос российской вакцины для Молдовы, но президент Майя Санду не является противником получения "Спутника" и обращалась с таким письмом к Путину.