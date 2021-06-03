Тупицкий трижды посещал оккупированный Крым – "Схеми"
Бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, по данным журналистов, в 2016-2017 годах трижды посещал оккупированный Россией Крым, хотя сам это отрицает.
Источник: "Схемы: коррупция в деталях"
Детали: Источники программы в пограничной службе утверждают, что Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом. В частности, 20 июля 2016 он въехал в Крым через КПВВ "Чонгар". Вернулся почти через месяц – 28 августа.
Второй раз судья поехал на оккупированный полуостров в 2017 году. 7 апреля он снова воспользовался пунктом пропуска "Чонгар", вернулся он через два дня.
Также Тупицкий посетил Крым 5 августа того же года. Покинул территорию через две недели – 22 августа.
Тупицкий в комментарии "Схемам" сказал, что не ездил в Крым, так как там Россия возбудила уголовное дело против него, а потому он мог бы иметь проблемы.
Что предшествовало: Бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.
Напомним:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. Позже Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого на должность судьи КС.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение.
- Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".