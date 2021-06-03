Тупицкий трижды посещал оккупированный Крым – "Схеми"

Бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, по данным журналистов, в 2016-2017 годах трижды посещал оккупированный Россией Крым, хотя сам это отрицает.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Источники программы в пограничной службе утверждают, что Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом. В частности, 20 июля 2016 он въехал в Крым через КПВВ "Чонгар". Вернулся почти через месяц – 28 августа.

Второй раз судья поехал на оккупированный полуостров в 2017 году. 7 апреля он снова воспользовался пунктом пропуска "Чонгар", вернулся он через два дня.

Также Тупицкий посетил Крым 5 августа того же года. Покинул территорию через две недели – 22 августа.

Тупицкий в комментарии "Схемам" сказал, что не ездил в Крым, так как там Россия возбудила уголовное дело против него, а потому он мог бы иметь проблемы.

Что предшествовало: Бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

Напомним: