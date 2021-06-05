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Лукашенко использует сталинские методы – МИД Чехии об "интервью" Протасевича

Суббота, 5 июня 2021, 04:15
Лукашенко использует сталинские методы – МИД Чехии об интервью Протасевича

Министерство иностранных дел Чешской Республики обнародовало заявление по поводу так называемого "интервью" белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, назвав его "вынужденным и манипуляционным".

Источник: МИД Чехии

Дословно: "Невероятно, что в XXI веке режим Лукашенко использовал методы, известные со времен жестоких сталинских репрессий 1930-х до 1950-х годов, против своих оппонентов.

Мы осуждаем эти методы...

Мы призываем немедленно освободить Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Беларуси, численность которых значительно возрастает с каждой неделей".

"С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не касались рядовых белорусских граждан, а были направлены исключительно на господина Лукашенко и других ответственных лиц, путем жестоких репрессий помогают сохранить его авторитарный режим у власти".

Прямая речь министра иностранных дел Чехии Якуба Кулханека: "В среду я встречусь с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Мы обсудим ситуацию в Беларуси и, конечно, дело Романа Протасевича, Игоря Лосика и других политических заключенных".

Детали: Чехия считает, что задержание Романа Протасевича "противоречит международному праву".

Кроме того, Чехия поддержала решение Совета ЕС о запрете перелета белорусских авиаперевозчиков в воздушное пространство ЕС, включая посадку в аэропортах государств-членов Европейского Союза.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" из захваченным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".
  • Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Украинская правда

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Темы: ЧехияБеларусьоппозиция
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