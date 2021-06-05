Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко использует сталинские методы – МИД Чехии об интервью Протасевича

Суббота, 5 июня 2021, 04:15

Министерство иностранных дел Чешской Республики обнародовало заявление по поводу интервью белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, назвав его "вынужденным и манипуляционным".

Источник: МИД Чехии

Дословно: "Невероятно, что в XXI веке режим Лукашенко использовал методы, известные со времен жестоких сталинских репрессий 1930-х до 1950-х годов, против своих оппонентов.

Мы осуждаем эти методы...

Мы призываем немедленно освободить Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Беларуси, численность которых значительно возрастает с каждой неделей".

"С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не касались рядовых белорусских граждан, а были направлены исключительно на господина Лукашенко и других ответственных лиц, путем жестоких репрессий помогают сохранить его авторитарный режим у власти".

Прямая речь министра иностранных дел Чехии Якуба Кулханека: "В среду я встречусь с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Мы обсудим ситуацию в Беларуси и, конечно, дело Романа Протасевича, Игоря Лосика и других политических заключенных".

Детали: Чехия считает, что задержание Романа Протасевича "противоречит международному праву".

Кроме того, Чехия поддержала решение Совета ЕС о запрете перелета белорусских авиаперевозчиков в воздушное пространство ЕС, включая посадку в аэропортах государств-членов Европейского Союза.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" из захваченным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".
  • Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Украинская правда
Темы: ЧехияБеларусьоппозиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Министр юстиции назвал двух людей, попадающих в реестр олигархов

В Украине обнаружили менее 2 тысяч новых случаев COVID

Лукашенко использует сталинские методы – МИД Чехии об интервью Протасевича

СБУ заблокировала кибератаку российских спецслужб

Франция открывает границы для иностранных туристов

США начали экспорт крупной партии COVID-вакцин

Все новости...
Чехия
В Сенате Чехии заявили, что Земан не способен занимать должность президента
Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьеру Бабишу
Послом Чехии в Украине может стать дипломат с российским шлейфом
Последние новости
10:54
Школьник Харькова пугал терактами, как в Казани – СБУ
10:16
Запрет для авиакомпаний Беларуси летать в воздушном пространстве ЕС вступил в силу
09:53
Китай разрешил прививать вакциной Sinovac детей от 3 лет
09:27
Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве, меньше – в Кировоградской области
09:02
Министр юстиции назвал двух людей, попадающих в реестр олигархов
08:26
В Украине обнаружили менее 2 тысяч новых случаев COVID
08:00
Главные новости пятницы и ночи: массовая вакцинация на выходных, тайные решения СНБО
07:38
Оккупанты на Донбассе дважды открывали огонь из минометов
07:14
Турция заявила об обнаружении нового крупного месторождения газа
06:27
Колумбия за сутки достигла максимума по распространению коронавируса
Все новости...