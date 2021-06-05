Лукашенко использует сталинские методы – МИД Чехии об интервью Протасевича
Министерство иностранных дел Чешской Республики обнародовало заявление по поводу интервью белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, назвав его "вынужденным и манипуляционным".
Источник: МИД Чехии
Дословно: "Невероятно, что в XXI веке режим Лукашенко использовал методы, известные со времен жестоких сталинских репрессий 1930-х до 1950-х годов, против своих оппонентов.
Мы осуждаем эти методы...
Мы призываем немедленно освободить Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Беларуси, численность которых значительно возрастает с каждой неделей".
"С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не касались рядовых белорусских граждан, а были направлены исключительно на господина Лукашенко и других ответственных лиц, путем жестоких репрессий помогают сохранить его авторитарный режим у власти".
Прямая речь министра иностранных дел Чехии Якуба Кулханека: "В среду я встречусь с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Мы обсудим ситуацию в Беларуси и, конечно, дело Романа Протасевича, Игоря Лосика и других политических заключенных".
Детали: Чехия считает, что задержание Романа Протасевича "противоречит международному праву".
Кроме того, Чехия поддержала решение Совета ЕС о запрете перелета белорусских авиаперевозчиков в воздушное пространство ЕС, включая посадку в аэропортах государств-членов Европейского Союза.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" из захваченным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".
- Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.