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Cанду возмутилась решением ЦИК открыть для диаспоры на четверть меньше участков

Воскресенье, 6 июня 2021, 13:27
Фото: ТАСС

Президент Молдовы Майя Санду требует от Центральной избирательной комиссии пересмотреть решение об открытии за рубежом меньшего количества участков, чем предлагало правительство. Это означает усложнение возможности проголосовать для молдавской диаспоры, среди которой Мая Санду и ее политсила имеют высокую поддержку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Майя Санду призвала ЦИК пересмотреть решение об открытии 139 участков вместо 190 - что почти на четверть меньше, чем просило Министерство иностранных дел и евроинтеграции.

"Это издевательство над сотнями тысяч граждан, которые хотят проголосовать, и демонстративное нарушение закона (...). Очереди на президентских выборах, нехватка бюллетеней, большое количество людей, которые заранее зарегистрировались для участия в голосовании - все это свидетельствует, что количество участков за рубежом нужно увеличить. Призываю ЦИК немедленно пересмотреть свое решение ... Попытка помешать голосованию людей и спасти шкуру воров Додона-Плахотнюка-Шора не пройдет! " - написала Санду в своем Facebook.

5 июня ЦИК решила открыть для граждан Молдовы за рубежом 139 участков, хотя сначала руководитель ЦИК предлагал, чтобы их было 162, а МИД просило о 190 избирательных участках.

Как известно, досрочные парламентские выборы в Молдове намечены на 11 июля. Президент Молдовы Мая Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов - после того, как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове.
Опросы показывают, что партия Маи Санду имеет шансы выиграть выборы.

О политической картине в Молдове смотрите также видеоблог "Европейской правды".

Темы: Молдовавиборы


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