Cанду обурилась рішенням ЦВК відкрити для діаспори на чверть менше дільниць

Президентка Молдови Мая Санду вимагає від Центральної виборчої комісії переглянути рішення про відкриття за кордоном меншої кількості дільниць, аніж пропонував уряд. Це означає, що ускладнення можливості проголосувати для молдовської діаспори, серед якої Мая Санду та її політсила мають високу підтримку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Мая Санду закликала ЦВК переглянути рішення про відкриття 139 дільниць замість 190 - майже на чверть менше, ніж просило Міністерство закордонних справ та євроінтеграції.

"Це знущання над сотнями тисяч громадян, які хочуть проголосувати, та демонстративне порушення закону (…). Черги на президентських виборах, нестача бюлетенів, велика кількість людей, які заздалегідь зареєструвалися для участі у голосуванні - все це свідчить, що кількість дільниць за кордоном потрібно збільшити. Закликаю ЦВК негайно переглянути своє рішення… Спроба завадити голосуванню людей і врятувати шкуру крадіїв Додона-Плахотнюка-Шора не пройде!" — написала Санду у своєму Facebook.

5 червня ЦВК вирішила відкрити для громадян Молдови за кордоном 139 дільниць, хоча спершу керівник ЦВК пропонував, щоб їх було 162, а МЗС просило про 190 виборчих дільниць.

Як відомо, дострокові парламентські вибори у Молдові заплановані на 11 липня. Президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів - після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

Опитування свідчать, що партія Маї Санду має шанси виграти вибори.

Про політичну картину в Молдові дивіться також відеоблог "Європейської правди".