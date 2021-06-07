Пытался совершить теракт: в Луганской области задержали агента ФСБ РФ

В Луганской области правоохранители задержали завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который планировал совершить теракт и взорвать автомобиль руководителя научного института Харькова.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, СБУ

Детали: Украинец проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР", а с 2020 года его завербовали сотрудники ФСБ РФ для "разведывательно-подрывной деятельности" в Украине.

Дословно: "Он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова относительно новейшей военной техники и программ разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его сообщников в феврале 2021 года был задержан.

Продолжая свою противоправную деятельность, он прибыл с территории РФ в город Северодонецк, где планировал совершить террористический акт путем заложения самодельного взрывного устройства, заранее подготовленного кураторами ФСБ РФ, к автомобилю руководителя института".

Правоохранители сообщают, что в ходе спецоперации предупредили совершение теракта и задержали агента ФСБ РФ.

Мужчину задержали после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки.

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении оконченного покушения на совершение террористического акта (ч.2 ст.15, ч.1ст. 258 УК). Решается вопрос об избрании меры пресечения.