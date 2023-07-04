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На Луганщине враг переоборудовал детские учреждения в военные госпитали – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 07:25
На Луганщине враг переоборудовал детские учреждения в военные госпитали – Генштаб
РАНЕНЫЙ ОККУПАНТ. ФОТО REUTERS

На оккупированных территориях Луганской области российские захватчики переоборудовали два детских оздоровительных центра в военные госпитали, где лечат более 200 раненых военнослужащих.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использование детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

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Так, в населенном пункте Макарово Луганской области, на территории детского оздоровительного лагеря, российские военнослужащие обустроили военный госпиталь, где находится более 100 раненых оккупантов. По всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома местного населения.

Подобная ситуация и в городе Лиман Луганской области, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Елочка", в котором на лечении также находится более 100 раненых захватчиков. Территория лагеря также используется для хранения военной техники".

Напомним: В российском Брянске горел строящийся военный госпиталь.

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Темы: Луганская областьоккупация
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