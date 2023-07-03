Убегали так, что за ранеными тянулись бинты: Нацгвардейцы показали, как уничтожают врага

На Луганском направлении защитники помешали россиянам в попытке штурма украинских позиций. Раненые оккупанты убегали так, что за ними тянулись бинты.

Источник: Национальная гвардия

Дословно: "На Луганском направлении бойцы 50 полка имени Семена Высочина Нацгвардии Украины умелыми действиями смогли помешать россиянам в попытке штурма украинских позиций".

Детали: Защитники поделились видео с фронта, где видно как россияне бежали с позиций так, что за ранеными тянулись бинты.

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