Убегали так, что за ранеными тянулись бинты: Нацгвардейцы показали, как уничтожают врага

На Луганском направлении защитники помешали россиянам в попытке штурма украинских позиций. Раненые оккупанты убегали так, что за ними тянулись бинты.

Источник: Национальная гвардия

Дословно: "На Луганском направлении бойцы 50 полка имени Семена Высочина Нацгвардии Украины умелыми действиями смогли помешать россиянам в попытке штурма украинских позиций".

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Детали: Защитники поделились видео с фронта, где видно как россияне бежали с позиций так, что за ранеными тянулись бинты.

Росіяни тікали з позицій так, що за пораненими тягнулись бинти🤕



На Луганському напрямку бійці 50 полку імені Семена Височина Нацгвардії України вправними діями змогли завадити росіянам у спробі штурму українських позицій. pic.twitter.com/89NWHAhzt6 — НГУ (@ng_ukraine) July 3, 2023