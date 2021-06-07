Глава Наблюдательного совета УКФ написала заявление об отставке
Председатель Наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак подала заявление об отставке с должности.
Источник: Радио Свобода, которая публикует заявление Мудрак
Прямая речь Мудрак: "Учитывая сложившуюся ситуацию, и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего состава Наблюдательного совета Украинского культурного фонда прошу принять мое заявление на увольнение с должности главы Наблюдательного совета УКФ по собственному желанию".
Детали: Заявление написано 4 июня.
В обращении от 4 июня Мудрак указывала, что в фонде завершили рассмотрение конкурсного отбора 2021 года. В то же время она отметила, что "кризис начался задолго до моего прихода".
По ее словам кризис касается трех основных этапов работы УКФ: экспертной оценки, решений Дирекции и одобрения проектов Наблюдательным советом.
Предыстория:
- Ранее культурные деятели написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому и Александру Ткаченко, где обвинили Наблюдательный совет УКФ в ручном управлении и попросили помочь решить ситуацию.
- После этого министр культуры и информполитики Александр Ткаченко отреагировал на возмущение культурной общности, связанное с голосованием Наблюдательного совета Украинского культурного фонда, который отклонил несколько проектов.
- Он предложил уйти в отставку двум членам Наблюдательного совета Александру Сусленскому и Игорю Тулузову, а также внести изменения в закон о УКФ.