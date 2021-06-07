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Глава Наблюдательного совета УКФ написала заявление об отставке

Понедельник, 7 июня 2021, 19:11

Председатель Наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак подала заявление об отставке с должности.

Источник: Радио Свобода, которая публикует заявление Мудрак

Прямая речь Мудрак: "Учитывая сложившуюся ситуацию, и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего состава Наблюдательного совета Украинского культурного фонда прошу принять мое заявление на увольнение с должности главы Наблюдательного совета УКФ по собственному желанию".

Детали: Заявление написано 4 июня.

В обращении от 4 июня Мудрак указывала, что в фонде завершили рассмотрение конкурсного отбора 2021 года. В то же время она отметила, что "кризис начался задолго до моего прихода".

По ее словам кризис касается трех основных этапов работы УКФ: экспертной оценки, решений Дирекции и одобрения проектов Наблюдательным советом.

Предыстория:

  • Ранее культурные деятели написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому и Александру Ткаченко, где обвинили Наблюдательный совет УКФ в ручном управлении и попросили помочь решить ситуацию.
  • После этого министр культуры и информполитики Александр Ткаченко отреагировал на возмущение культурной общности, связанное с голосованием Наблюдательного совета Украинского культурного фонда, который отклонил несколько проектов.
  • Он предложил уйти в отставку двум членам Наблюдательного совета Александру Сусленскому и Игорю Тулузову, а также внести изменения в закон о УКФ.

Темы: культура


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