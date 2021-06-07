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Подготовка к Евро-2020: сборная Украины в новой форме разгромила Кипр

Понедельник, 7 июня 2021, 20:54
Подготовка к Евро-2020: сборная Украины в новой форме разгромила Кипр

Сборная Украины в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата Европы по футболу 2020 разгромила команду Кипра со счетом 4:0. Этот матч украинская команда провела в новой форме, которая была представлена ​​накануне.

Источник: трансляция матча

Детали: Поединок прошел в Харькове в понедельник 7 июня.

 
Фото Павла Кубанова

Сине-желтые не имели никаких проблем, а количество моментов у ворот кипрской команды перевалило за десяток. Только за первые 30 минут поединка три момента не реализовал Роман Яремчук, Александр Зинченко попал в штангу, а Александр Зубков не сумел переиграть вратаря.

На 37 минуте счет становится 1:0. Зубкова в штрафной сбивают, и судья удаляет игрока сборной Кипра и ставит пенальти. С 11 метров Андрей Ярмоленко пробил без шансов для голкипера - 1:0.

На 45 минуте Украины забивает второй гол и снова с пенальти. В штрафной киприотов мяч попал в руку игроку и арбитр вновь указывает на 11 метров. На этот раз с отметки был точен Зинченко - 2:0.

Второй тайм не изменил рисунка игры. На 59 минуте после парепасовки Зинченко с Марлосом Яремчук с пары метров таки пробил ворота сборной Кипра - 3:0. На 65-й минуте подопечные Андрея Шевченко забивают четвертый гол. Ярмоленко ударил метров с 17 и мяч срикошетил от спины защитника и залетел в угол ворот - 4:0. В последние минуты встречи мог увеличить счет Артем Беседин, но выручил вратарь гостей.

Отметим, что уже в воскресенье 13 июня сборная Украины матчем с Нидерландами стартует в финальной части Евро-2020.

 
Фото Павла Кубанова

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Предыстория:

  • Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020, с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.
  • Депутат Госдумы России Дмитрий Свищов заявил, что УЕФА должен запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме украинских футболистов для участия в Чемпионате Европы. 
  • В УЕФА заверили, что футболка национальной сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.
  • МИД Украины подчеркнул, что украинское государство не позволит оскорблять свои национальные символы.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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