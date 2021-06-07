В Киеве разбили могилу выдающегося ученого и правоведа

Полиция поймала злоумышленников, которые в Киеве надругались над могилой выдающегося украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Отмечается, что 7 июня на линию "102" поступила информация о том, что на территории Байкового кладбища неизвестные отломали латунный бюст с могилы украинского ученого-криминалиста, историка права и деятеля украинского национального возрождения Кистяковского и пытались его похитить.

Прибывшие на место вызова правоохранители "по горячим следам" задержали двух человек, причастных к совершению этого преступления, бюст изъяли.

Теперь задержанным готовится сообщение о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Дело открыли по факту надругательства над могилой, санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.