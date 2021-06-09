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НАПК проверит декларации еще сотни служащих, в частности нардепов

Среда, 9 июня 2021, 13:27
НАПК проверит декларации еще сотни служащих, в частности нардепов

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку еще 99 деклараций.

Источник: НАПК

Детали: Сообщается, что всего с начала 2021 года взято в проверку 728 деклараций публичных служащих.

НАПК впервые в этом году начало полную проверку деклараций, которых признала рисковыми компьютерная система логического и арифметического контроля. Эта система начала ранжировать декларации по обновленному рейтингу рисков с 1 июня.

Автоматическую проверку компьютерной системой прошли все декларации чиновников, поданные с 1 января 2021 (около 950 тыс. деклараций).

Список 99 служащих, в отношении которых начата проверка деклараций, можно посмотреть на сайте НАПК.

Дословно: "Система сравнивает сведения между разделами одной декларации, а также с предыдущими декларациями. На основании этого анализа система… определяет, есть ли в декларации риски, связанные с незаконными доходами или незадекларированым имуществом. В результате система формирует рейтинг деклараций - от тех, что содержат больше всех рисков, до деклараций, в которых отсутствуют неточности".

Украинская правда

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Темы: НАПКдекларации
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