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НАЗК перевірить декларації ще сотні службовців, зокрема нардепів

Середа, 9 червня 2021, 13:27
НАЗК перевірить декларації ще сотні службовців, зокрема нардепів

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 99 декларацій.

Джерело: НАЗК

Деталі: Повідомляється, що усього з початку 2021 року узято в перевірку 728 декларацій публічних службовців.

НАЗК вперше цього року розпочало повну перевірку декларацій, які визнала ризиковими комп’ютерна система логічного та арифметичного контролю. Ця система почала ранжувати декларації за оновленим рейтингом ризиків з 1 червня.

Автоматичну перевірку комп’ютерною системою пройшли усі декларації посадовців, подані з 1 січня 2021 року (близько  950 тис. декларацій).

Список 99 службовців, щодо яких розпочато перевірку декларацій, можна подивитись на сайті НАЗК.

Дослівно: "Система порівнює відомості між розділами однієї декларації, а також з попередніми деклараціями особи. На підставі цього аналізу система ЛАК визначає, чи є у декларації ризики, пов’язані з незаконними доходами або незадекларованим майном. У результаті система формує рейтинг декларацій – від тих, що містять найбільше ризиків, до декларацій, у яких відсутні неточності".

Українська правда
Теми: НАЗКдекларації
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