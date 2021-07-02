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На выходных в центре Киева ограничат движение из-за соревнований по триатлону

Пятница, 2 июля 2021, 18:33

3 и 4 июля в столице ограничат движение на ряде улиц из-за проведения соревнований по триатлону.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: По информации организаторов, с 6 утра 3 июля по 22 часа 4 июля движение автотранспорта перекроют на Контрактовой площади из-за проведения "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021".

Также 3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют улицу Трухановскую.

В воскресенье движение по улицам Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Трухановской, Боричеву и Владимирском спуске будет перекрыто с 7:00 до 13:00.

Перекрыто движение в это же время будет также на Гаванском мосту и поворота с моста Метро на Набережное шоссе.

Также предусмотрено внесение изменений в движение общественного транспорта в маршруты автобусов № 62, 114 и 115. 



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