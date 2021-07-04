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Байден пообещал ответить России, если она стоит за новой кибератакой

Воскресенье, 4 июля 2021, 04:47
Байден пообещал ответить России, если она стоит за новой кибератакой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам расследовать, кто стоит за кибератакой, которая поразила сотни американских предприятий.

Источник: Reuters, Bloomberg

Прямая речь Байдена: "Сначала мы предполагали, что это не российское правительство, но мы пока не уверены".

"Если это из ведома России, тогда (во время разговора в Женеве - ред.) я сказал Путину, что мы ответим".

Детали: Охранная фирма "Huntress Labs" заявила в пятницу, что подозревает в новой кибератаке группировку REvil, связанную с Россией, и которая атаковала мясокомбинат JBS.

Байден заверил, что он дал поручение разведывательным агентствам США расследовать кибератаку, и Штаты "отреагируют", если окажется, что в этом виновата Россия.

Что предшествовало: В пятницу хакеры взломали программное обеспечение управления в компании Kaseya со штата Майами.

Предыстория:

  • В декабря 2016 года ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вторглась в ходе президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Ранее сообщалось, что Обама пообещал принять меры по России за кибератаки. Также представители разведки США заявили, что Путин лично принимал участие в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.
  • Президент Соединенных Штатов Джо Байден в конце марта продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.
  • Правительство США 10 мая объявило чрезвычайное положение после кибератаки на один из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline.
  • Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.

Темы: СШАхакеры
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