Байден пообещал ответить России, если она стоит за новой кибератакой
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам расследовать, кто стоит за кибератакой, которая поразила сотни американских предприятий.
Прямая речь Байдена: "Сначала мы предполагали, что это не российское правительство, но мы пока не уверены".
"Если это из ведома России, тогда (во время разговора в Женеве - ред.) я сказал Путину, что мы ответим".
Детали: Охранная фирма "Huntress Labs" заявила в пятницу, что подозревает в новой кибератаке группировку REvil, связанную с Россией, и которая атаковала мясокомбинат JBS.
Байден заверил, что он дал поручение разведывательным агентствам США расследовать кибератаку, и Штаты "отреагируют", если окажется, что в этом виновата Россия.
Что предшествовало: В пятницу хакеры взломали программное обеспечение управления в компании Kaseya со штата Майами.
Предыстория:
- В декабря 2016 года ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вторглась в ходе президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Ранее сообщалось, что Обама пообещал принять меры по России за кибератаки. Также представители разведки США заявили, что Путин лично принимал участие в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.
- Президент Соединенных Штатов Джо Байден в конце марта продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.
- Правительство США 10 мая объявило чрезвычайное положение после кибератаки на один из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline.
- Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.