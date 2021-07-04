Байден пообещал ответить России, если она стоит за новой кибератакой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам расследовать, кто стоит за кибератакой, которая поразила сотни американских предприятий.

Источник: Reuters, Bloomberg

Прямая речь Байдена: "Сначала мы предполагали, что это не российское правительство, но мы пока не уверены".

"Если это из ведома России, тогда (во время разговора в Женеве - ред.) я сказал Путину, что мы ответим".

Детали: Охранная фирма "Huntress Labs" заявила в пятницу, что подозревает в новой кибератаке группировку REvil, связанную с Россией, и которая атаковала мясокомбинат JBS.

Байден заверил, что он дал поручение разведывательным агентствам США расследовать кибератаку, и Штаты "отреагируют", если окажется, что в этом виновата Россия.

Что предшествовало: В пятницу хакеры взломали программное обеспечение управления в компании Kaseya со штата Майами.

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