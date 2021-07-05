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Венгрия начала вакцинировать граждан соседних стран, в том числе украинцев

Понедельник, 5 июля 2021, 11:01
Фото с Twitter ЕП

Венгрия начала принимать на вакцинацию граждан других стран, живущих в приграничных районах, в том числе из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на правительственном сайте, посвященном пандемии коронавируса.

"Люди, проживающие на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы, автобусах для вакцинации и пунктах вакцинации приграничных больниц, куда автобусы доставляют от границы на специально отведенных автобусах", – говорится в заявлении.

Приезжие из других соседних стран – Румыния, Хорватия, Словения, Словакия, Австрия - могут пройти вакцинацию в пунктах вакцинации больниц.

Те, кто намеревается пройти вакцинацию в Венгрии, должны принести паспорт и официальный документ, подтверждающий их место проживания.

В сообщении также напоминают, что Украина не входит в Шенгенскую зону и поэтому правила пересечения границы для украинцев строже.

"Закарпатцы могут въехать в Венгрию для вакцинации в пунктах пересечения границы, определенных министром внутренних дел: железнодорожный пограничный переход "Захонь", пункт пропуска "Косино-Барабаш", пункт пропуска "Дзвинкове-Лонья", – говорится в заявлении.

Темы: Венгриявакцинация


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