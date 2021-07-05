Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Брюсселе на этой неделе состоится заседание комиссии Украина-НАТО

Понедельник, 5 июля 2021, 13:48

В Брюсселе на этой неделе планируется заседание комиссии Украина-НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сообщил и.о. главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев в рамках форума "Украина 30. Международная политика".

Георгий Толкачев отметил, что заседание состоится "через два дня", не уточнив конкретную дату.

"Через два дня будет заседание комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра Алексея Резникова, который как член Трехсторонней контактной группы и член СНБО будет подробно доносить правдивую информацию государствам-членам по поводу того, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий ", - рассказал он.

Других деталей о встрече он не привел.

Напомним, ранее в рамках форума министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет членом НАТО и вопрос стоит только о цене и времени, которые она за это заплатит.

Темы: НАТОУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Суд остановил действие предписания НАПК по контракту Витренко

Евро-2020: Украина получит 16 миллионов призовых

Первые COVID-сертификаты появились в "Дии"

Все новости...
НАТО
Кулеба: членство Украины в НАТО – вопрос времени и цены, которую мы заплатим
Британские военные покидают Афганистан
РФ подняла истребители над Черным морем и фоне Sea Breeze
Последние новости
23:49
ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом
23:19
Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе
22:48
Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской
22:02
Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог
21:39
ФотоВ Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз
21:15
Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца
20:58
Новости экономики: цены на электроэнергию и топливо, продажа сельхозземли
20:39
Центральный железнодорожный вокзал Киева "заминировали"
20:36
Премьер Британии анонсировал отмену с 19 июля почти всех коронавирусных ограничений
20:24
Цены на электроэнергию: в Минэнерго отреагировали на кризисную ситуацию
Все новости...