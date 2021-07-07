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Штаты запретили продажу билетов на рейсы в Беларусь

Среда, 7 июля 2021, 05:45
Штаты запретили продажу билетов на рейсы в Беларусь

Министерство транспорта Соединенных Штатов во вторник доработало распоряжение о запрете продажи билетов на авиаперевозки между США и Беларусью.

Источник: Reuters, DW

Детали: Запрет касается и рейсов, осуществляемых с пересадкой.

Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.

Исключения из этого правила будут возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также из-за причин, связанных с национальными интересами и безопасностью США.

В то же время ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки  рейса Ryanair в Минске.

Что предшествовало: Министерство транспорта Соединенных Штатов издало приказ с предложением запретить продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
  • Руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
  • Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.
  • В Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАБеларусь
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