Штаты запретили продажу билетов на рейсы в Беларусь
Министерство транспорта Соединенных Штатов во вторник доработало распоряжение о запрете продажи билетов на авиаперевозки между США и Беларусью.
Детали: Запрет касается и рейсов, осуществляемых с пересадкой.
Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.
Исключения из этого правила будут возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также из-за причин, связанных с национальными интересами и безопасностью США.
В то же время ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.
Что предшествовало: Министерство транспорта Соединенных Штатов издало приказ с предложением запретить продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
- Руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.
- В Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.