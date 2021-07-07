Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Эстония вышлет российского дипломата в ответ на действия Москвы

Среда, 7 июля 2021, 20:18

В связи с высылкой из России эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте Эстония подготовила зеркальный ответ: страну покинет российский дипломат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

В среду, 7 июля, российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 48 часов.

Леммик подчеркнула, что, по оценке эстонского МИД, задержание консула Федеральной службой безопасности во вторник является провокацией против дипломатического представителя Эстонии, а представленные обвинения беспочвенны.

"Эстонский дипломат занимался своей обычной работой исходя из правовых актов, регулирующих дипломатическую деятельность", - добавила Леммик.

Темы: Эстониядипломатические отношения
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лазером вратарю в глаза: УЕФА расследует выходки фанатов на матче Англия-Дания

СБУ рассказала о многомиллионных злоупотреблениях в "Киевавтодоре"

Киев демонтирует памятник в честь дружбы с Москвой

видеоЯхту Медведчука спрятали от санкций – СМИ

"Новую почту" оштрафовали на 325 миллионов – компания будет судиться с Госпродпотребслужбой

Жара в Украине усиливается

Все новости...
Эстония
ФСБ задержала консула Эстонии в Санкт-Петербурге
Эстония открылась для вакцинированных украинцев
В Эстонии испортились 68 тысяч доз вакцины, которые должны были подарить другим странам
Последние новости
16:19
16:15
Американский бизнесмен хотел создать частную армию в Украине – Time
16:14
Украина на борьбу с пандемией потратила 72% предусмотренных на год средств – закупила все вакцины
16:13
На Донбассе снова ранили украинского военного
15:50
Лазером вратарю в глаза: УЕФА расследует выходки фанатов на матче Англия-Дания
15:45
В Чернобыльской зоне можно выращивать кукурузу и потом переделывать ее в биогаз – министр
15:43
Коронованного "вора в законе" из Украины задержали в Болгарии
15:38
Самую большую криптоферму в Украине нашли в бывшем помещении "Винницаоблэнерго"
15:33
В Кабмине ожидают дополнительные 10 миллиардов долларов инвестиций от рынка земли
15:27
Ученые обнаружили зависимость рыб от наркотиков
Все новости...