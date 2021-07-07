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Эстония вышлет российского дипломата в ответ на действия Москвы

Среда, 7 июля 2021, 20:18

В связи с высылкой из России эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте Эстония подготовила зеркальный ответ: страну покинет российский дипломат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

В среду, 7 июля, российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 48 часов.

Леммик подчеркнула, что, по оценке эстонского МИД, задержание консула Федеральной службой безопасности во вторник является провокацией против дипломатического представителя Эстонии, а представленные обвинения беспочвенны.

"Эстонский дипломат занимался своей обычной работой исходя из правовых актов, регулирующих дипломатическую деятельность", - добавила Леммик.

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Темы: Эстониядипломатические отношения
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